Những 'bí kíp' giúp bạn cải thiện khả năng tự kiểm soát của bản thân

Theo các nhà tâm lý học, định nghĩa cơ bản của tự kiểm soát là khả năng tự quản lý về cảm xúc và hành vi của chính mình. Tuy nhiên, việc thiếu tự chủ, đặc biệt là khi kiểm soát cảm xúc từ giận dữ, khó chịu, bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề này hàng ngày. Vạy nên, các chuyên gia sẽ chỉ cho bạn những cách cải thiện khả năng tự chủ của mình, có thể giúp bạn làm chủ cuộc sống của chính mình.

Ngay cả khi bạn không cảm thấy thích chút nào, việc mỉm cười có thể đánh lừa bộ não của bạn tin rằng bạn đang hạnh phúc. Mỉm cười sẽ khiến bạn trông hấp dẫn hơn trong mắt người khác vì không ai đẹp hơn khi họ cười.

Tập trung vào hơi thở của mình

Việc học cách kiểm soát hơi thở là một trong những bài học quan trọng nhất mà bạn có thể học được. Theo lời của người thầy tâm linh Eckhart Tolle, chìa khóa để chuyển hóa nội tâm chính là sống trong thời điểm hiện tại. Bạn hãy nhắm mắt lại và chú ý đến hơi thở khi bạn đang cảm thấy choáng ngợp. Tolle nói rằng khi bạn có ý thức về hơi thở của mình, bạn hoàn toàn hiện diện và nó ngăn tâm trí bạn chạy đua.

Bắt đầu viết nhật ký

Viết nhật ký là một công cụ khám phá bản thân mạnh mẽ, có thể trở thành người bạn tốt nhất và người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của bạn nếu bạn quyết định dấn thân vào công việc đó. Bất cứ khi nào bạn trải qua những cảm xúc không mong muốn, hãy viết tất cả chúng vào nhật ký và để nó phát huy tác dụng.

Thay thế những thói quen tiêu cực bằng những thói quen tích cực

Bạn có thể dễ dàng thay thế một thói quen tiêu cực bằng một thói quen tích cực. Điển hình như bạn cảm thấy muốn nhấm nháp đồ ngọt khi trải qua những cảm xúc khó khăn, bạn có thể đến phòng tập thể dục và giải tỏa căng thẳng.

Ngoài ra, nếu cảm thấy muốn tiêu tiền vào những thứ không cần thiết, bạn nên đi dạo trong thiên nhiên nơi bạn sẽ không có cơ hội để tiêu số tiền khó kiếm được của mình vào việc tiêu dùng lãng phí.

Tạo một thói quen phù hợp với bản thân

Có lẽ thói quen không phải là từ thời thượng và quyến rũ nhất trong từ vựng hiện đại nhưng nó hoàn toàn quan trọng đối với việc chăm sóc bản thân của bạn và đặc biệt là khi nói đến việc kiểm soát cảm xúc.

Các thói quen thúc đẩy tinh thần khỏe mạnh bằng cách giúp chúng ta phát triển các thói quen hàng ngày tích cực. Ví dụ như bạn đi dạo vào buổi tối hàng ngày hoặc giới hạn hoạt động trực tuyến của bạn ở mức 30 phút mỗi ngày và bạn sẽ thấy bản thân cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.

Lập danh sách việc cần làm

Để tạo ra một thói quen lâu dài và thú vị, bạn có thể bắt đầu tập thói quen viết danh sách việc cần làm. Tùy thuộc vào môi trường mà bạn tìm thấy chính mình, mọi thứ trong cuộc sống đều phù du và khó nắm bắt. Đó là lý do tại sao không phải lúc nào cũng có ý định tốt. Theo dõi những gì bạn cần làm là rất hữu ích nếu muốn giữ vững lập trường và kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy viết ra danh sách những việc bạn muốn làm khi thức dậy.

Thiền

Được thực hành trong nhiều truyền thống tâm linh, thiền là một phương pháp rèn luyện tâm trí của bạn để nhận thức rõ hơn về chính nó. Đạo diễn nổi tiếng của Twin Peaks, David Lynch, đã thiền định 2 lần một ngày kể từ năm 1973. Ông nói rằng nó đã cho ông “khả năng tiếp cận dễ dàng với nguồn dự trữ vô hạn về năng lượng, sự sáng tạo và hạnh phúc sâu bên trong”.

Hãy cho mình một chút “thời gian dành cho tôi”

Chúng ta là những nhà phê bình gay gắt nhất của chính mình. Mặc dù phải luôn tử tế với người khác nhưng chúng ta không nên quên tầm quan trọng của việc tử tế và tha thứ cho bản thân. Suy cho cùng, lòng tốt cũng là một kỹ năng! Sức mạnh đích thực của chúng ta đến từ việc chấp nhận bản thân như chúng ta vốn có.

Cách tốt nhất để làm điều đó là buông bỏ mọi thứ, dành thời gian cho bản thân và đơn giản là thư giãn. Hãy làm điều gì đó mang lại cho bạn niềm vui thực sự, cho dù đó là chơi nhạc cụ, vẽ, hát hay nhảy múa mà không ai trên thế giới này đang quan sát bạn.