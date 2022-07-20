Mẹo đuổi muỗi trong phòng điều hòa

Kiến thức hay 20/07/2022 17:38

Muỗi không chỉ gây khó chịu, nó còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn chẳng may bị chúng đốt. Vì vậy, hãy thử áp dụng những phương pháp đuổi muỗi trong phòng điều hòa từ những nguyên liệu tự nhiên này nhé.

Mẹo đuổi muỗi trong phòng điều hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đuổi muỗi trong phòng điều hòa bằng vỏ bưởi

Người xưa vẫn truyền tai nhau về bí kíp giúp xua đuổi muỗi dễ dàng bằng vỏ bưởi. Vỏ bưởi có hương thơm dễ chịu với con người nhưng là tác nhân khiến cho muỗi không dám bén mảng đến gần ngôi nhà của bạn.

Hương thơm của bưởi là một trong những hương liệu gây tê liệt thần kinh đối với ruồi muỗi và cũng giúp giảm căng thẳng cho người sử dụng.

Sau khi ăn bưởi bạn hãy giữ lại một ít vỏ bưởi và rải chúng ở các góc phòng để đuổi muỗi. Hương thơm từ vỏ bưởi sẽ gây ức chế muỗi và chúng sẽ tự động ra khỏi phòng của bạn.

Hoặc bạn có thể mang vỏ bưởi đi phơi khô và lưu trữ lại trong hũ kín. Mỗi lần cần diệt muỗi trong phòng điều hòa, bạn lấy một ít vỏ bưởi ra đốt để tạo khói xua đuổi muỗi.

Khói mang theo một hương thơm thoai thoải lan tỏa khắp phòng. Mùi hương tự nhiên này vừa giúp đuổi muỗi, vừa giúp bạn thư giãn.

Ngoài vỏ bưởi bạn có thể thay bằng vỏ cam, quýt hoặc vỏ chanh cũng có tác dụng tương tự.

Đuổi muỗi trong phòng điều hòa bằng sả

Phòng ngừa muỗi đốt là cách bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Bạn có thể dùng sả để đuổi muỗi ra khỏi phòng.

Trong tinh dầu sả cũng có khả năng gây tê liệt thần kinh của muỗi như vỏ bưởi, làm cho muỗi không xác định được đối tượng cần “tấn công”.

Bạn chỉ cần một lọ tinh dầu sả và đèn khuếch tán tinh dầu là bạn đã có cách để đuổi muỗi phòng máy lạnh rồi. Hoặc bạn có thể nhỏ vài giọt vào nến để tạo hương thơm nhẹ nhàng trong phòng.

Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một bình xịt phun sương và cho vào đó khoảng 10 giọt tinh dầu sả. Sau đó xịt dung dịch với tinh dầu sả trong phòng. Nếu bạn đi đâu đó, bạn có thể xịt một ít lên da sẽ xua đuổi muỗi rất tốt.

Đuổi muỗi trong phòng điều hòa bằng tỏi

Để đuổi muỗi bằng tỏi, bạn nấu nước với tỏi và xịt vào những nơi tối, ẩm thấp trong phòng, trong nhà. Sau một thời gian muỗi sẽ bị ngộp và “cao chạy xa bay”. Bạn cũng có thể thoa nước tỏi lên da trẻ để đuổi muỗi tránh xa.

Đuổi muỗi bằng điều hòa

Nhiệt độ từ 20-25 độ là điều kiện thích hợp cho muỗi sinh sôi và phát triển. Nếu chúng ta thường duy trì điều hòa ở mức nhiệt từ 23-26 độ lại trở thành không gian lý tưởng của muỗi.

Để đuổi muỗi bằng điều hòa, bạn có thể dùng chức năng Dry sẽ làm khô không khí và khử nước, độ ẩm để hạ nhiệt độ phòng. Đây là môi trường không thuận tiện cho sự phát triển và sinh sống.

Đuổi muỗi trong phòng điều hòa bằng bã chè

Bã chè sau khi dùng xong bạn phơi khô rồi đốt chúng như đốt vỏ cam vỏ quýt trong phòng ngủ. Mùi hương của bã chè sẽ làm cho hương muỗi không dám lại gần phòng ngủ của chúng ta nữa.

Vệ sinh phòng sạch sẽ, hạn chế đồ đạc

Để đảm bảo một không gian sống không có muỗi thì bạn cần dọn sạch sẽ căn phòng, hạn chế đồ dùng, lau dọn phòng thường xuyên để phòng tránh muỗi.

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