Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn khoai tây chiên cả tháng?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ăn khoai tây chiên mỗi ngày trong một tháng?

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu của Đại học Indiana ở Mỹ đã thử nghiệm điều này. Trong vòng một tháng, nghiên cứu cho 107 người ăn khoai tây chiên và 58 người ăn hạnh nhân mỗi ngày. Lượng hấp thụ của cả hai được điều chỉnh ở mức tương đương với nhau và khoảng là 300 calo (kcal). Khoai tây chiên 120g và hạnh nhân hơn 50g.

Một tháng sau, một số kết quả có thể được coi là đương nhiên và một số kết quả khác lại ngoài dự đoán. Không có sự khác biệt nhiều về sức khỏe. Trong một tháng, các chỉ số như cân nặng, lượng mỡ trong cơ thể, lượng đường trong máu không có sự thay đổi đáng kể.

Cân nặng của những người ăn khoai tây chiên tăng nhẹ, trung bình là 0,49kg, đây không phải là sự thay đổi đáng để thống kê. Những người ăn hạnh nhân tăng trung bình 0,1kg và quả nhiên đây là một con số không đáng kể gì.

Giáo sư David Allison, người đứng đầu nghiên cứu cho rằng: "Dù là khoai tây chiên hay hạnh nhân thì việc ăn một lượng vừa phải cũng không có vấn đề gì” Và giáo sư cho biết thêm: “Sẽ tốt hơn nếu bạn ăn cả hai một cách đều đặn."

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Mặt khác, các nhà nghiên cứu cũng cho biết rằng: "Tuy nhiên, kết quả này các bạn không nên hiểu là được ăn ba bữa khoai tây chiên mỗi ngày. Khoai tây giàu chất dinh dưỡng nhưng rõ ràng quá trình chiên rán đã làm giảm giá trị dinh dưỡng". Đặc biệt, các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm là khoai tây chiên thường được ăn kèm với các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao, vì vậy không nên ăn chúng ba bữa mỗi ngày.

Nghiên cứu (French-fried potatoes consumption and energy balance: a randomized controlled trial) này, được đăng bởi Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ và được giới thiệu bởi phương tiện truyền thông sức khỏe 'WebMD'.

Nghiên cứu lần này được thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) và Hiệp hội nghiên cứu khoai tây (APRE).

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