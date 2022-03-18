Baking soda và baking powder: Đâu là sự khác biệt?

Kiến thức hay 18/03/2022 15:23

Những người thợ làm bánh nghiệp dư thường nhầm lẫn chúng do tên gọi và hình dáng bên ngoài khá giống nhau. Bài viết này sẽ giải thích sự khác biệt giữa muối nở và bột nở và việc thay đổi loại này cho nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến các loại bánh nướng của bạn.

Baking soda (muối nở) là gì?

Muối nở là một chất lên men được sử dụng trong các loại bánh nướng như bánh ngọt, bánh nướng xốp và bánh quy. Nó có tên gọi chính thức là natri bicacbonat - một loại bột tinh thể màu trắng có tính kiềm tự nhiên, hay còn gọi là bazơ.

Muối nở trở nên hoạt hóa khi được kết hợp với cả thành phần có tính axit và chất lỏng. Sau khi kích hoạt, carbon dioxide được tạo ra, cho phép các món bánh nướng phồng lên, nhẹ và mịn màng. Đây là lý do tại sao các công thức nấu ăn có chứa muối nở cũng sẽ bao gồm một thành phần có tính axit, chẳng hạn như nước chanh hoặc sữa bơ.

Baking soda và baking powder: Đâu là sự khác biệt? - Ảnh 1

Baking powder (bột nở) là gì?

Không giống như muối nở, bột nở là một chất tạo men hoàn chỉnh, có nghĩa là nó chứa cả bazơ (natri bicacbonat) và axit cần thiết để sản phẩm nở lên.

Bột bắp cũng thường có trong bột nở. Nó được thêm vào như một chất đệm để ngăn axit và bazơ phản ứng trong quá trình bảo quản. Tương tự như cách muối nở phản ứng với nước và thành phần có tính axit, axit trong bột nở phản ứng với natri bicacbonat và giải phóng carbon dioxide khi nó kết hợp với chất lỏng.

Baking soda và baking powder: Đâu là sự khác biệt? - Ảnh 2

Khi nào thì sử dụng baking soda và baking powder?

Baking soda được sử dụng trong các công thức nấu ăn có chứa thành phần có tính axit, chẳng hạn như kem đánh răng, sữa bơ hoặc nước ép cam quýt. Ngược lại, bột nở thường được sử dụng khi công thức không có thành phần axit, vì bột đã bao gồm axit cần thiết để tạo ra carbon dioxide.

Hỗn hợp nướng bánh có thể thay đổi rất nhiều về mức độ axit của chúng. Để tạo ra một sản phẩm bánh nướng như mong muốn, bạn cần phải cân bằng phù hợp giữa lượng axit và bazơ.

Thay thế trong công thức nấu ăn

Mặc dù có thể thay thế muối nở và bột nở trong các công thức nấu ăn, nhưng việc thay thế không đơn giản như vậy.

- Thay thế bột nở cho muối nở

Mặc dù việc thay thế bột nở cho muối nở không được khuyến khích rộng rãi, nhưng bạn có thể thay thế chúng với nhau. Việc hoán đổi bột nở cho muối nở sẽ không cần dùng thêm nguyên liệu. Tuy nhiên, baking soda mạnh hơn nhiều so với baking powder. Vì vậy, bạn có thể cần lượng bột nở gấp 3 lần để làm phồng bánh lên tương tự như muối nở.

Điểm trừ cho sự thay thế này là có thể khiến sản phẩm của bạn có mùi vị hóa học hoặc đắng.

- Thay thế muối nở cho bột nở

Nếu công thức của bạn yêu cầu bột nở mà bạn chỉ có muối nở thì bạn có thể thay thế hai nguyên liệu này cho nhau, nhưng bạn cần bổ sung các thành phần khác. Vì muối nở thiếu axit, bạn phải thêm vào một nguyên liệu nào đó có tính axit, chẳng hạn như kem tartar, để giúp muối nở hoạt động tốt hơn.

Hơn nữa, muối nở có khả năng tạo men mạnh hơn nhiều so với bột nở, vì vậy cần chú ý liều lượng khi trộn hỗn hợp. Theo nguyên tắc chung, khoảng 1 thìa cà phê bột nở tương đương với 1/4 thìa cà phê muối nở.

Baking soda và baking powder: Đâu là sự khác biệt? - Ảnh 3

Lời kết

Mặc dù cả hai sản phẩm có vẻ giống nhau, nhưng bản chất lại rất khác nhau: Muối nở là natri bicacbonat, cần một axit và chất lỏng để kích hoạt các chất có trong muối nở và giúp các món bánh nướng phồng lên. Ngược lại, bột nở bao gồm natri bicacbonat, có thể coi là một loại axit và chỉ cần một chất lỏng để có thể thực hiện quá trình làm nở bánh. Đừng nên nhầm lẫn giữa hai loại nguyên liệu này và công dụng của chúng để tránh sản phẩm làm ra không được như mong muốn.

6 loại trái cây "thần dược" mà hội chị em phụ nữ ngoài 20 nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày

6 loại trái cây "thần dược" mà hội chị em phụ nữ ngoài 20 nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh như trái cây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dưới đây là sáu loại trái cây mà phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên bổ sung trong chế độ ăn uống của họ

Xem thêm
Từ khóa:   baking soda baking powder bột nở muối nở làm bánh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời