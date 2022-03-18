Baking soda và baking powder: Đâu là sự khác biệt?

Muối nở là một chất lên men được sử dụng trong các loại bánh nướng như bánh ngọt, bánh nướng xốp và bánh quy. Nó có tên gọi chính thức là natri bicacbonat - một loại bột tinh thể màu trắng có tính kiềm tự nhiên, hay còn gọi là bazơ.

Muối nở trở nên hoạt hóa khi được kết hợp với cả thành phần có tính axit và chất lỏng. Sau khi kích hoạt, carbon dioxide được tạo ra, cho phép các món bánh nướng phồng lên, nhẹ và mịn màng. Đây là lý do tại sao các công thức nấu ăn có chứa muối nở cũng sẽ bao gồm một thành phần có tính axit, chẳng hạn như nước chanh hoặc sữa bơ.

Không giống như muối nở, bột nở là một chất tạo men hoàn chỉnh, có nghĩa là nó chứa cả bazơ (natri bicacbonat) và axit cần thiết để sản phẩm nở lên.

Bột bắp cũng thường có trong bột nở. Nó được thêm vào như một chất đệm để ngăn axit và bazơ phản ứng trong quá trình bảo quản. Tương tự như cách muối nở phản ứng với nước và thành phần có tính axit, axit trong bột nở phản ứng với natri bicacbonat và giải phóng carbon dioxide khi nó kết hợp với chất lỏng.

Khi nào thì sử dụng baking soda và baking powder?

Baking soda được sử dụng trong các công thức nấu ăn có chứa thành phần có tính axit, chẳng hạn như kem đánh răng, sữa bơ hoặc nước ép cam quýt. Ngược lại, bột nở thường được sử dụng khi công thức không có thành phần axit, vì bột đã bao gồm axit cần thiết để tạo ra carbon dioxide.

Hỗn hợp nướng bánh có thể thay đổi rất nhiều về mức độ axit của chúng. Để tạo ra một sản phẩm bánh nướng như mong muốn, bạn cần phải cân bằng phù hợp giữa lượng axit và bazơ.

Thay thế trong công thức nấu ăn

Mặc dù có thể thay thế muối nở và bột nở trong các công thức nấu ăn, nhưng việc thay thế không đơn giản như vậy.

- Thay thế bột nở cho muối nở

Mặc dù việc thay thế bột nở cho muối nở không được khuyến khích rộng rãi, nhưng bạn có thể thay thế chúng với nhau. Việc hoán đổi bột nở cho muối nở sẽ không cần dùng thêm nguyên liệu. Tuy nhiên, baking soda mạnh hơn nhiều so với baking powder. Vì vậy, bạn có thể cần lượng bột nở gấp 3 lần để làm phồng bánh lên tương tự như muối nở.

Điểm trừ cho sự thay thế này là có thể khiến sản phẩm của bạn có mùi vị hóa học hoặc đắng.

- Thay thế muối nở cho bột nở

Nếu công thức của bạn yêu cầu bột nở mà bạn chỉ có muối nở thì bạn có thể thay thế hai nguyên liệu này cho nhau, nhưng bạn cần bổ sung các thành phần khác. Vì muối nở thiếu axit, bạn phải thêm vào một nguyên liệu nào đó có tính axit, chẳng hạn như kem tartar, để giúp muối nở hoạt động tốt hơn.

Hơn nữa, muối nở có khả năng tạo men mạnh hơn nhiều so với bột nở, vì vậy cần chú ý liều lượng khi trộn hỗn hợp. Theo nguyên tắc chung, khoảng 1 thìa cà phê bột nở tương đương với 1/4 thìa cà phê muối nở.

Lời kết

Mặc dù cả hai sản phẩm có vẻ giống nhau, nhưng bản chất lại rất khác nhau: Muối nở là natri bicacbonat, cần một axit và chất lỏng để kích hoạt các chất có trong muối nở và giúp các món bánh nướng phồng lên. Ngược lại, bột nở bao gồm natri bicacbonat, có thể coi là một loại axit và chỉ cần một chất lỏng để có thể thực hiện quá trình làm nở bánh. Đừng nên nhầm lẫn giữa hai loại nguyên liệu này và công dụng của chúng để tránh sản phẩm làm ra không được như mong muốn.