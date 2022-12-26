Bì lợn - Bộ phận tưởng như vô dụng, chẳng có giá trị dinh dưỡng gì bỗng "nổi lên", được nhiều người săn tìm

Giá trị dinh dưỡng của bì lợn rất phong phú, việc sử dụng bì lợn cũng có nhiều tác dụng với sức khỏe con người.

1. Thành phần trong bì lợn Protein ở bì lợn chủ yếu là keratin, elastin và collagen hợp thành. Gelatin và collagen tương tự xi măng để gắn kết các tế bào thành mô cơ thể vững chắc. Da, lông, tóc, thịt, xương và mô liên kết đều cần phải có chất cốt giao này để gắn kết lại. Vì thế, các thành phần dinh dưỡng trong bì lợn rất tốt cho da, gân, xương, tóc. Nó còn được những người có vấn đề về xương khớp “dung nạp vào cơ thể” với hi vọng là có thêm chất keo bôi trơn các khớp, từ đó giúp việc vận động trở nên dễ dàng hơn. Bì lợn không chỉ nhiều mà còn rất đa dạng các loại protein. Ít Carbohydrate: Thực phẩm ít carbohydrate là cơ hội tốt hơn để bạn giảm cân. Bì lợn chứa rất ít carbohydrat, gần như là 0%. Vì vậy ăn bì lợn không gây tăng đường huyết. Chất béo từ bì lợn làm no lâu, nên đây có thể là thành phần được cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet Bì lợn chứa cùng một loại chất béo như trong dầu ô liu: 43% là chất béo không bão hòa, trong đó phần lớn là axit oleic. Axit oleic là chất béo tự nhiên được tìm thấy trong các loại dầu động vật và thực vật khác nhau, bao gồm cả dầu ô liu. Vì vậy ăn chất béo vừa đủ trong bì lợn mang lại lợi ích đối với sức khỏe. Bì lợn chứa nhiều natri: Natri có lợi cho các hệ thống quan trọng của cơ thể con người. Natri giúp điều chỉnh sự hấp thụ glucose cũng như lượng chất lỏng trong cơ thể, cải thiện chức năng não, duy trì trái tim khỏe mạnh, loại bỏ carbon dioxide dư thừa cũng như duy trì sức khỏe làn da.

Ảnh minh họa: Internet 2. Những công dụng tuyệt vời trong bì lợn Không chỉ vậy, các nhà khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng, ăn bì lợn thường xuyên có tác dụng chống lão hóa và chống ung thư hiệu quả. Bì lợn là một món ăn quý như một vị thuốc bổ, đặc biệt có tác dụng bổ âm. Vì vậy, chị em đừng bỏ qua loại collagen tự nhiên cực kỳ tốt này khi muốn giữ ẩm cho làn da, làm cho tóc sáng bóng, giảm lão hóa, làm mờ các vết nhăn nheo trên da. Tuy nhiên, đặc điểm của protein trong bì lợn không đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể, hàm lượng chất béo cao, lượng natri nhiều, dẫn đến sẽ khó tiêu khi ăn nhiều bì lợn. Ăn nhiều bì lợn cũng không tốt cho bệnh tim mạch, huyết áp, những bệnh lý mạch máu. Sau khi ăn, hàm lượng collagen có trong bì lợn sẽ chuyển hóa hết mà cơ thể chỉ hấp thu được một lượng rất ít. Vì thế, để khéo léo sử dụng được những đặc tính thần dược của bì lợn, bà nội trợ đừng quên thỉnh thoảng chiêu đãi gia đình một số món ăn ngon từ bì lợn như cơm tấm bì hoặc nấu món thịt đông, nem chạo. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-lon-bo-phan-tuong-nhu-vo-dung-chang-co-gia-tri-dinh-duong-gi-bong-noi-len-duoc-nhieu-nguoi-san-tim-539070.html