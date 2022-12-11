3 bộ phận của cá bổ ngang tổ yến, nhiều người thường thẳng tay bỏ đi mà chẳng hề hay biết

Kiến thức hay 11/12/2022 07:52

Khi ăn, nhiều người vô tình bỏ qua phần ngon, bổ của con cá mà không hề biết.

Ruột cá

Trong ruột có chứa rất nhiều dưỡng chất và đặc biệt là lượng đạm chẳng kém gì thịt. Các chuyên gia cũng nhận định, ruột cá là kho chất béo tốt cho sự phát triển trí não và tăng cường trí thông minh.

Khi ăn, bạn nhớ rửa sạch vì trong nó có nhiều chất bẩn. Phần nối ruột cá có túi mật do đó bạn nên sơ chế cẩn thận để tránh làm vỡ mật khiến ruột bị đắng.

Phần ruột cá có thể đem đi nấu canh hoặc rán cùng trứng cũng ngon và lạ miệng. Bạn chỉ cần làm sạch ruột rồi đem ướp chung với hành, tỏi, gừng, rượu nấu ăn và một số loại gia vị. 

Bắc chảo lên bếp, thêm dầu ăn rồi cho ruột cá vào xào. Khi gần chín, bạn cho 2 - 3 quả trứng gà đã đánh tan rồi đảo đều. Múc ruột cá xào trứng ra đĩa và thưởng thức.

3 bộ phận của cá bổ ngang tổ yến, nhiều người thường thẳng tay bỏ đi mà chẳng hề hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phần vảy cá

Vì vảy cá khá cứng, khó ăn nên nhiều người bỏ đi. Tuy nhiên, các nhà hàng đã chế biến vảy cá thành món súp khai vị thơm ngon hoặc dùng vảy cá để nấu cháo, làm salad.

Ở một số nước như Mỹ và Trung Quốc, người ta thường dùng vảy cá để chế tạo keo Protamine và sử dụng nó để nấu canh hoặc chế biến thức ăn nguội. Phương pháp chế tạo rất đơn giản:

- Rửa sạch cá, cạo vảy, lại dùng nước tẩy trắng vảy cá rồi để cho khô ráo.

- Lấy 500 g vảy cá và 800 g nước cho vào nồi áp suất cùng với một ít giấm để khử mùi tanh, đun to lửa trong 10 phút, sau đó chuyển sang đun nhỏ lửa trong 20 phút.

- Vớt ra những mảnh vảy cá đã co cuộn lại, đổ phần nước vào dụng cụ chứa, để lạnh. Nước sẽ đông đặc thành dạng keo Protamine.

3 bộ phận của cá bổ ngang tổ yến, nhiều người thường thẳng tay bỏ đi mà chẳng hề hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gan cá

Khi mổ cá, 99% mọi người đều vứt bỏ hết phần nội tạng, bộ phận bổ nhất của con cá và gan là một trong số đó.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn đã vứt đi một loại thực phẩm đại bổ. Gan khi nấu lên ăn không chỉ ngon mà còn có rất nhiều vitamin và dưỡng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, các chất có trong gan cá giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp globulin tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thanh lọc máu cho cơ thể.

Bên cạnh đó, gan cá còn rất giàu omega 3, omega 6, tốt cho mắt, cải thiện hoạt động của não bộ giúp trẻ thông minh, ngừa chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi.

3 bộ phận của cá bổ ngang tổ yến, nhiều người thường thẳng tay bỏ đi mà chẳng hề hay biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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