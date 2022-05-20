4 loại thực phẩm giúp kiểm soát căn nặng vào mùa hè

Một số thực phẩm lành mạnh thực sự giúp bạn kiểm soát hoặc giảm cân trong mùa hè là gì? Trang tin 'Daily Mail' đã giới thiệu 4 loại thực phẩm giúp kiểm soát cân nặng vào ngày hè.

Đặc biệt, Omega-3 được biết đến giúp cải thiện độ nhạy cảm với hormone leptin. Leptin có tác dụng ngăn chặn sự thèm ăn. Mức leptin tăng cao làm tăng sự trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn.

Cá giàu axit béo omega-3, chẳng hạn như cá cơm, cá hồi, cá thu và cá mòi, có thể giúp bạn giảm cân. Omega-3 còn được gọi là chất béo tốt cho cơ thể vì giúp tăng cường sự trao đổi chất và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Ớt

Ảnh minh họa: Internet

Capsaicin trong ớt là thành phần giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn giảm cân. Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học Wyoming, Mỹ, capsaicin giúp đốt cháy calo bằng cách kích thích cơ thể sinh nhiệt.

Gia vị cay như ớt đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 25%. Theo một nghiên cứu từ Canada, capsaicin cũng hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn nhẹ.

Trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do. Nó cũng chứa axit amin L-theanine giúp làm dịu sự hưng phấn và giảm căng thẳng.

Theo nghiên cứu, trà xanh giúp giảm cân bằng cách thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn. Đặc biệt, thành phần chống oxy hóa có tên catechin có tác dụng loại bỏ chất béo tích tụ trong dạ dày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống trà xanh trong khi tập thể dục sẽ đốt cháy nhiều calo hơn so với những người chỉ tập thể dục.

Sô cô la đen

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích giảm cân của sô cô la đen đến từ tác dụng của nó đối với các hormone gây căng thẳng. Khi cortisol, hormone căng thẳng tăng cao thì lượng đường trong máu sẽ được chuyển hóa thành chất béo, chất này được tích trữ trong cơ thể trong một thời gian dài.

Ngoài ra, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên. Do đó, quản lý hormon gây căng thẳng có thể giúp kiểm soát lượng bạn ăn bằng cách ngăn chặn tình trạng ăn uống vô độ.

Các nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả một lượng nhỏ sô cô la đen cũng làm tăng serotonin (hormone cải thiện tâm trạng) do đó làm giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Những người tiêu thụ dù chỉ một lượng nhỏ sô cô la đen mỗi ngày được phát hiện có mức cortisol thấp hơn.

(Theo Kormedi)