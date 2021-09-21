Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’

Không gian sống 21/09/2021 18:01

Với bản tính vụng về, lo sợ bị mẹ chồng mắng. Cô gái quyết định mua nhà để “rước chàng về dinh”.

Háo hức với căn nhà đầu tiên, cô gái tự làm tất tần tật.

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 1

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 2

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 3

Từ thuê người đi đường điện nước, sơn lại tường, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị nội thất, thiết bị gia dụng giá tốt,... và 1 số đồ trang trí.

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 4
 Thiết kế đơn giản từ phòng ngủ...
Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 5
Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 6
 ...cho đến phòng khách

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 7

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 8

Cuối cùng thì cô gái đã hoàn thành căn phòng yêu dấu của mình theo 1 phong cách tối giản, trẻ trung, năng động và không kém phần đáng yêu.

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 9

Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’ - Ảnh 10

Nguồn: Fb Ngocquynh Nguyen

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