Sợ ở chung với mẹ chồng, cô gái đầu tư mua sẵn nhà để ‘cưới chồng’

Với bản tính vụng về, lo sợ bị mẹ chồng mắng. Cô gái quyết định mua nhà để “rước chàng về dinh”.

Háo hức với căn nhà đầu tiên, cô gái tự làm tất tần tật.

Từ thuê người đi đường điện nước, sơn lại tường, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị nội thất, thiết bị gia dụng giá tốt,... và 1 số đồ trang trí.

Thiết kế đơn giản từ phòng ngủ...

...cho đến phòng khách

Cuối cùng thì cô gái đã hoàn thành căn phòng yêu dấu của mình theo 1 phong cách tối giản, trẻ trung, năng động và không kém phần đáng yêu.

Nguồn: Fb Ngocquynh Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-o-chung-voi-me-chong-co-gai-dau-tu-mua-san-nha-de-cuoi-chong-426006.html