Ra đường dù có tiện tay đến mấy cũng không nên nhặt 5 món đồ này đem về nhà, kẻo mang vận xui, rước tai họa vào người

Không gian sống 12/01/2022 16:45

Người ta thường nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” và trong phong thủy cũng thế. Nếu đang đi ngoài đường mà gặp phải 5 món đồ này tốt nhất bạn không nên đem chúng về nhà, kẻo mang vận xui, rước tai họa vào người.

Tiền lẻ rơi vãi

Chắc hẳn chúng ta cũng đã vài lần nhìn thấy những món tiền lẻ rơi trên đường. Phản xạ thường thấy của nhiều người là nhặt lên.

Tiền lẻ rơi vãi trên trường có thể là do người ta làm rơi nhưng cũng có thể là tiền được cố tình bỏ lại trên trường để giải xui, giải hạn.

Ra đường dù có tiện tay đến mấy cũng không nên nhặt 5 món đồ này đem về nhà, kẻo mang vận xui, rước tai họa vào người - Ảnh 1
Tiền lẻ rơi vãi trên trường có thể là do người ta làm rơi nhưng cũng có thể là tiền được cố tình bỏ lại trên trường để giải xui, giải hạn. Ảnh minh họa: Internet

Di ảnh của người xa lạ

Theo quan niệm tâm linh, mỗi tấm hình đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân.

Tốt nhất bạn không nên tùy tiện đặt hay lưu giữ hình ảnh của những người không phải bạn bè, họ hàng thân thiết với mình.

Gưỡng cũ

Gương được xem là vật có ý nghĩa phong thủy rất cao, là cầu nối âm - dương, là vật vừa có khả năng phản xạ, vừa có thể hút tà khí.

Tùy tiện nhặt gương cũ và đem về nhà là một điều tối kỵ. Vía của người sử dụng trước đó có thể bám theo chiếc gương và mang tới xui xẻo lớn cho người chủ mới.

Ra đường dù có tiện tay đến mấy cũng không nên nhặt 5 món đồ này đem về nhà, kẻo mang vận xui, rước tai họa vào người - Ảnh 2

Tùy tiện nhặt gương cũ và đem về nhà là một điều tối kỵ. Vía của người sử dụng trước đó có thể bám theo chiếc gương và mang tới xui xẻo lớn cho người chủ mới. Ảnh minh họa: Internet

Trang sức cũ

Đây là những vật có khả năng hút sinh khí của chủ nhân. Trải qua thời gian sử dụng, những món này có thể chứa cả cát khí và hung khí, mang tâm địa, tai ương của người chủ cũ và ảnh hưởng tới người chủ mới. Với những món đồ không rõ nguồn gốc như vậy, tốt nhất không nên nhặt và đem về nhà.

Đá ven đường

Đây là một quan niệm xuất phát từ thời xa xưa. Ngày xưa, những người vô gia cư, không người thân thích, khi qua đời thường được dân chúng đem chôn ngay ven đường hoặc ven sông. Người ta chôn làm phúc nên cũng không làm cầu kỳ, kỹ càng, có khi dùng chính những hòn đá xung quanh để đắp mộ. Vì vậy, hòn đá bình thường mà mọi người nhìn thấy có thể chính là hòn đá được dùng vào mục đích đó. Rước những hòn đá như vậy về nhà sẽ mang theo cả những điều không may mắn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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