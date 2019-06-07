Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn

Nằm ở khu đô thị mới Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM, ngôi nhà 175 m2 này được thiết kế cho gia đình trẻ gồm vợ chồng và hai con nhỏ. Gia chủ và các kiến trúc sư đã làm việc với nhau, đưa ra nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu tạo ra không gian sống không chỉ kết nối những thành viên trong gia đình mà còn hoà hợp với môi trường tự nhiên.

Căn nhà có vẻ ngoài độc đáo, thu hút ánh nhìn.

Kiến trúc ngôi nhà khác hẳn so với phần còn lại.

Có nhiều chức năng trong ngôi nhà nên đòi hỏi kiến trúc sư phải thiết kế linh hoạt, từng không gian được cân nhắc kỹ. Một khoảng sân trong ngôi nhà trở thành nơi ngăn cách các không gian chức năng và mang ánh sáng, gió tự nhiên vào nhà.