Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn

Kiến trúc độc đáo bên ngoài ngôi nhà nằm ở vùng ven TP.HCM này khiến nó trở nên khác biệt với mọi thứ xung quanh. Vào ban đêm, ánh sáng vàng vọt từ ngôi nhà chiếu xuyên qua những ô kính cửa sổ tạo bầu không khí ấm áp cho cả khu phố.
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Nằm ở khu đô thị mới Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM, ngôi nhà 175 m2 này được thiết kế cho gia đình trẻ gồm vợ chồng và hai con nhỏ. Gia chủ và các kiến trúc sư đã làm việc với nhau, đưa ra nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu tạo ra không gian sống không chỉ kết nối những thành viên trong gia đình mà còn hoà hợp với môi trường tự nhiên.
Có nhiều chức năng trong ngôi nhà nên đòi hỏi kiến trúc sư phải thiết kế linh hoạt, từng không gian được cân nhắc kỹ. Một khoảng sân trong ngôi nhà trở thành nơi ngăn cách các không gian chức năng và mang ánh sáng, gió tự nhiên vào nhà.
Theo yêu cầu của gia chủ, ngôi nhà phải có mái che là mái ngói truyền thống, các kiến trúc sư kinh hoạt thiết kế không gian sống bên trong năng động và trẻ trung. Tổng thể ngôi nhà như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Bố cục ngẫu nhiên của gạch kính nhiều màu sắc làm cho các không gian thêm phần bắt mắt.
Cửa sổ trời, bàn ghế gỗ sồi được làm thủ công với thiết kế là những đường cong tự nhiên. Vào ban đêm, ánh sáng vàng vọt từ bên trong nhà chiếu xuyên qua gạch kính cửa sổ, tạo ra một bầu không khí ấm áp cho toàn bộ khu phố. Đây cũng điểm nhấn ấn tượng của công trình này.