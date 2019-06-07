Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn

Không gian sống 07/06/2019 08:00

Kiến trúc độc đáo bên ngoài ngôi nhà nằm ở vùng ven TP.HCM này khiến nó trở nên khác biệt với mọi thứ xung quanh. Vào ban đêm, ánh sáng vàng vọt từ ngôi nhà chiếu xuyên qua những ô kính cửa sổ tạo bầu không khí ấm áp cho cả khu phố. 

Nằm ở khu đô thị mới Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM, ngôi nhà 175 m2 này được thiết kế cho gia đình trẻ gồm vợ chồng và hai con nhỏ. Gia chủ và các kiến trúc sư đã làm việc với nhau, đưa ra nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu tạo ra không gian sống không chỉ kết nối những thành viên trong gia đình mà còn hoà hợp với môi trường tự nhiên. 

Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 1
Căn nhà có vẻ ngoài độc đáo, thu hút ánh nhìn. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 2
Kiến trúc ngôi nhà khác hẳn so với phần còn lại. 

Có nhiều chức năng trong ngôi nhà nên đòi hỏi kiến trúc sư phải thiết kế linh hoạt, từng không gian được cân nhắc kỹ. Một khoảng sân trong ngôi nhà trở thành nơi ngăn cách các không gian chức năng và mang ánh sáng, gió tự nhiên vào nhà. 

Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 3
Ngôi nhà được thiết kế cho cặp vợ chồng và hai con nhỏ. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 4
Không gian đầy màu sắc. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 5
Ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi không gian trong nhà. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 6
Màu của gỗ và gạch mang lại không gian ấm áp. 

Theo yêu cầu của gia chủ, ngôi nhà phải có mái che là mái ngói truyền thống, các kiến trúc sư kinh hoạt thiết kế không gian sống bên trong năng động và trẻ trung. Tổng thể ngôi nhà như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Bố cục ngẫu nhiên của gạch kính nhiều màu sắc làm cho các không gian thêm phần bắt mắt.

Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 7
Các không gian được thiết kế linh hoạt. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 8
Phòng ngủ khi cần sẽ xuyên suốt với các không gian khác. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 9
Bàn ghế gỗ sồi được làm thủ công với đường cong tự nhiên. 

Cửa sổ trời, bàn ghế gỗ sồi được làm thủ công với thiết kế là những đường cong tự nhiên. Vào ban đêm, ánh sáng vàng vọt từ bên trong nhà chiếu xuyên qua gạch kính cửa sổ, tạo ra một bầu không khí ấm áp cho toàn bộ khu phố. Đây cũng điểm nhấn ấn tượng của công trình này. 

Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 10
Cửa sổ trời lấy ánh nắng tự nhiên. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 11
Những bóng đổ cong tròn in hằn trên tường như một bức tranh nghệ thuật. 
Ngôi nhà ngoại ô TP.HCM mỗi khi đi qua không thể không ngước nhìn - Ảnh 12
Vào ban đêm, ánh sáng vàng vọt từ bên trong nhà chiếu xuyên qua gạch kính cửa sổ, tạo ra một bầu không khí ấm áp cho cả khu phố. 

 

 

 

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