Ngắm nhìn biệt phủ phong cách hoàng gia của ca sỹ Đoàn Di Băng trị giá 400 tỉ đồng

Không gian sống 15/07/2021 08:41

Mới đây, trên trang cá nhân Nguyễn Quốc Vũ (chồng doanh nhân – ca sĩ Đoàn Di Băng) vừa hé lộ những thông tin chính thức về biệt phủ triệu đô “gây bão” thời gian qua.

Ngắm nhìn biệt phủ phong cách hoàng gia của ca sỹ Đoàn Di Băng trị giá 400 tỉ đồng - Ảnh 1Vợ chồng Đoàn Di Băng ký hợp đồng thiết kế căn biệt thự 400 tỉ đồng 

Trước đó, những thước phim về quá trình thương thảo, đàm phán và màn bắt tay giữa gia đình Di Băng với nhà thiết kế được chính ekip đơn vị thiết kế quay hình đã thu hút đông đảo sự quan tâm.

Theo Di Băng, chỉ riêng tiền thuê nhà thiết kế đã hơn 7 tỉ đồng. Con số ước tính hoàn thiện căn biệt thự ban đầu khoảng 200 tỉ, nhưng thực tế thời điểm hiện tại đã gấp đôi.

Khi trở nên giàu có, sự khác biệt của bản thân được thể hiện qua cách lựa chọn thương hiệu riêng, tôn vinh bản sắc độc tôn và không muốn “bắt chước”, “sao chép” người khác. “Đẳng cấp là duy nhất”, Di Băng khẳng định. Tư tưởng này là nguồn cảm hứng chính để cô lên ý tưởng hợp tác cùng nhà thiết kế để xây tổ ấm ghi dấu ấn thương hiệu cá nhân và thể đẳng cấp độc tôn.  

Ngắm nhìn biệt phủ phong cách hoàng gia của ca sỹ Đoàn Di Băng trị giá 400 tỉ đồng - Ảnh 2 Thiết kế biệt thự tựa như những tòa lâu đài hoàng gia Anh thập niên 80 - 90 

Biệt phủ được xây dựng theo phong cách hoàng gia tân cổ điển, bao quanh là vườn cây cối xanh tươi, hồ bơi trước thềm, sân thể thao… tạo thành một “cung điện” ăn - ở - chơi khép kín, biệt lập và riêng tư. Đây được coi là nơi sống lý tưởng biết bao người mơ ước.

Nằm trên khuôn viên đất có diện tích hơn 600m2, biệt thự có quy mô 3 tầng được chú trọng thiết kế vừa hiện đại vừa cổ điển mang đến sự sang trọng, vững chắc tinh thần cho gia chủ.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, chiều cao vừa phải  và tập trung tạo ra nhiều không gian mở giúp chủ nhân căn nhà cảm thấy gần gũi với thiên nhiên.

Ngắm nhìn biệt phủ phong cách hoàng gia của ca sỹ Đoàn Di Băng trị giá 400 tỉ đồng - Ảnh 3Khu vực phía sau biệt thự được bố trí hồ bơi và sân cỏ, mang đến một không gian xanh mướt như resort mát mắt người nhìn 

Cổng chính biệt thự tạo cảm giác uy nghiêm, hệt như những tòa lâu đài hoàng gia Anh thập niên 80 – 90.

Ngắm nhìn biệt phủ phong cách hoàng gia của ca sỹ Đoàn Di Băng trị giá 400 tỉ đồng - Ảnh 4Bên cạnh đó, khu garage được Di Băng tiết lộ sẽ là nơi để ông xã cô thỏa sức đam mê xế hộp trưng bày những chú “xế cưng”. 

Được biết, thiết kế nội thất cũng sẽ tập trung theo đuổi phong cách tân cổ điển sang trọng, nhằm hài hòa với tổng thể kiến trúc căn biệt thự.

Ngắm nhìn biệt phủ phong cách hoàng gia của ca sỹ Đoàn Di Băng trị giá 400 tỉ đồng - Ảnh 5Biệt thự về đêm ánh đèn lung linh càng trở nên sang trọng 

Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2023, gia đình cô sẽ tặng căn nhà đang ở có giá trị hơn 20 tỉ đồng cho bố mẹ ruột và dọn về sống tại “lâu đài trong mơ”.

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