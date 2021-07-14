Bất chấp dịch Covid-19, tiềm năng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cao

Trước bối cảnh đại dịch kéo dài, giới đầu tư bất động sản Việt chứng kiến thị trường vẫn còn sôi động một số phân khúc như căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng ven đô tiêu chuẩn 5 sao.

Phú Quốc được kỳ vọng là thị trường tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất sau đại dịch Covid-19 Theo thống kê của DKRA Việt Nam, trong quý toàn thị trường đón nhận 778 căn biệt thự biển mở bán, gấp 3,2 lần quý trước và gấp 26 lần cùng kỳ năm 2019; 222 căn nhà phố/nhà phố thương mại ven biển trong khu phức hợp được cung cấp ra thị trường, bằng 40% so với quý trước. Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ du lịch ghi nhận 752 căn được mở bán, tăng gấp 7,4 lần quý trước và tăng 8,6 lần so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ trung bình của các sản phẩm trong phân khúc đạt bình quân khoảng 25%.

Giới chuyên gia nhận định, đợt bùng phát mới nhất của dịch Covid 19 cũng tác động lớn đến xu hướng đầu tư bất động sản và xu hướng của ngành du lịch, theo đó, con người ngày càng mong muốn tìm về sự cân bằng trong cuộc sống. Một phân tích của Công ty bất động sản Redfin, Hoa Kỳ, cho thấy giữa đại dịch Covid-19, nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng second-home tại Mỹ trong năm 2020 có xu hướng bùng nổ và tăng vọt gấp đôi. Cứ ba người thì có một người cho biết có nguồn thu sinh lời tốt từ việc cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình, Savills nhận định.

Trong báo cáo mới đây, Savills đánh giá Việt Nam có lợi thế thu hút nguồn vốn cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng nhờ thiên nhiên ưu đãi, hệ thống giao thông cải thiện, chính sách đầu tư thông minh, hiệu quả và ưu việt. Trong đó, sản phẩm bất động sản second-home đang được xem là xu hướng được giới đầu tư Việt giàu có ưa chuộng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Trong xu hướng này, du khách thường lựa chọn những điểm đến có thể di chuyển thuận tiện bằng ôtô với thời gian ngắn, chẳng hạn các điểm đến cự ly gần với TP HCM như Phú Quốc, Hồ Tràm, Vũng Tàu… sẽ là điểm đến được ưu tiên, JLL Vietnam dự báo. Khi thị trường du lịch được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đường đua sau đại dịch, các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái sẽ đón nhận hàng triệu lượt khách thăm quan. Mô hình sản phẩm như nghỉ dưỡng nội đô (staycation), khách sạn chú trọng thiết kế, resort chăm sóc sức khỏe, hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp khép kín với trải nghiệm F&B (ẩm thực), vui chơi giải trí độc đáo sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Covid-19 khiến người dân tìm đến thú vui “xanh lá” Mùa hè cộng thêm sự bí bách do giãn cách xã hội khiến cư dân đô thị mách nhau biến tấu căn nhà thêm thú vị, tươi mát bằng những mảng xanh cây cối. Cách “chơi cây” này vừa tạo không gian thư giãn vừa tăng tính thẩm mỹ cho tổ ấm của riêng mình.

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