Bất chấp dịch Covid-19, tiềm năng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cao

Không gian sống 14/07/2021 14:59

Trước bối cảnh đại dịch kéo dài, giới đầu tư bất động sản Việt chứng kiến thị trường vẫn còn sôi động một số phân khúc như căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng ven đô tiêu chuẩn 5 sao.

Bất chấp dịch Covid-19, tiềm năng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cao - Ảnh 1
 Phú Quốc được kỳ vọng là thị trường tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất sau đại dịch Covid-19

Theo thống kê của DKRA Việt Nam, trong quý toàn thị trường đón nhận 778 căn biệt thự biển mở bán, gấp 3,2 lần quý trước và gấp 26 lần cùng kỳ năm 2019; 222 căn nhà phố/nhà phố thương mại ven biển trong khu phức hợp được cung cấp ra thị trường, bằng 40% so với quý trước.

Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ du lịch ghi nhận 752 căn được mở bán, tăng gấp 7,4 lần quý trước và tăng 8,6 lần so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ trung bình của các sản phẩm trong phân khúc đạt bình quân khoảng 25%.

Giới chuyên gia nhận định, đợt bùng phát  mới nhất của dịch Covid 19 cũng tác động lớn đến xu hướng đầu tư bất động sản và xu hướng của ngành du lịch, theo đó, con người ngày càng mong muốn tìm về sự cân bằng trong cuộc sống.

Một phân tích của Công ty bất động sản Redfin, Hoa Kỳ, cho thấy giữa đại dịch Covid-19, nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng second-home tại Mỹ trong năm 2020 có xu hướng bùng nổ và tăng vọt gấp đôi. Cứ ba người thì có một người cho biết có nguồn thu sinh lời tốt từ việc cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình, Savills nhận định.

Trong báo cáo mới đây, Savills đánh giá Việt Nam có lợi thế thu hút nguồn vốn cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng nhờ thiên nhiên ưu đãi, hệ thống giao thông cải thiện, chính sách đầu tư thông minh, hiệu quả và ưu việt. Trong đó, sản phẩm bất động sản second-home đang được xem là xu hướng được giới đầu tư Việt giàu có ưa chuộng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Trong xu hướng này, du khách thường lựa chọn những điểm đến có thể di chuyển thuận tiện bằng ôtô với thời gian ngắn, chẳng hạn các điểm đến cự ly gần với TP HCM như Phú Quốc, Hồ Tràm, Vũng Tàu… sẽ là điểm đến được ưu tiên, JLL Vietnam dự báo.  

Khi thị trường du lịch được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đường đua sau đại dịch, các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái sẽ đón nhận hàng triệu lượt khách thăm quan. Mô hình sản phẩm như nghỉ dưỡng nội đô (staycation), khách sạn chú trọng thiết kế, resort chăm sóc sức khỏe, hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp khép kín với trải nghiệm F&B (ẩm thực), vui chơi giải trí độc đáo sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Covid-19 khiến người dân tìm đến thú vui “xanh lá”

Covid-19 khiến người dân tìm đến thú vui “xanh lá”

Mùa hè cộng thêm sự bí bách do giãn cách xã hội khiến cư dân đô thị mách nhau biến tấu căn nhà thêm thú vị, tươi mát bằng những mảng xanh cây cối. Cách “chơi cây” này vừa tạo không gian thư giãn vừa tăng tính thẩm mỹ cho tổ ấm của riêng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng xu hướng đầu tư bất động sản

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 43 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?