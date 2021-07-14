Covid-19 khiến người dân tìm đến thú vui “xanh lá”

“Tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp, hàng quán đóng cửa dài hạn. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, tôi chọn ở nhà và tận hưởng không gian xanh của riêng mình”, chị bày tỏ.

Những ngày này, căn nhà vô tình biến thành “chiếc hộp” tuy kín đáo nhưng ngột ngạt. Chị Vân Anh (28 tuổi) chọn ngay một góc ban công có giàn hồng leo do chính tay mình chăm sóc và thưởng thức vài trang sách, nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng thư thả tâm hồn.

“Tháng tư năm ngoái, tôi phải làm việc ở nhà theo chỉ thị giãn cách của Chính phủ. Mỗi sáng ngắm nhìn tổ ấm của mình được tô điểm bằng những chậu cây xanh bé xinh treo ở lan can ban công, tôi cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc dù nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa”.

Kể từ khi tìm hiểu về cây và hình thành thói quen chăm sóc cây cảnh, chị bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Chị sưu tầm những giống cây có lợi cho đời sống tinh thần của con người, nhờ đó không gian sống được cải thiện rõ rệt.

Mảng xanh tô điểm cho không gian ban công thêm ấn tượng

Nếu để giải tỏa nỗi lo lắng và căng thẳng do đại dịch thế kỷ, thì cây xanh chắc chắn là “người bạn” đồng hành phù hợp nhất. Là một tín đồ xê dịch, anh Hoàng Nam cảm thấy thú vị hơn hẳn khi chính thức gia nhập “thế giới cây cảnh” sau nhiều ngày chôn chân trong bốn bức tường.

Anh cho biết, cây cảnh mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, điều hòa không khí giúp không gian tươi mát không chỉ về mặt thị giác. Cây cảnh còn là chất liệu trang trí nhà ở khá phù hợp với những người chuộng phong cách ngoài trời, phóng khoáng như anh.

“Hàng ngày ngắm những tán cây sum suê, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng sống dồi dào trong những chiếc cành bé nhỏ, hy vọng về tương lai đại dịch Covid-19 qua đi và thành phố sẽ bình yên trở lại”, anh chia sẻ.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng điểm xuyết sắc xanh tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa về màu sắc lẫn bố cục

Ở diễn biến khác, thay vì lo lắng và mệt mỏi khi “chiến đấu” với những đợt phong tỏa dài hạn, Chị Cẩm Thanh tìm đến cây xanh làm liều thuốc xoa dịu tinh thần và giúp bản thân thư thái.

Tương tự anh Nam, chị Thanh thường “đi trốn” phố thị đến những homestay thiên nhiên vào những dịp lễ hoặc cuối tuần. “Bây giờ không đi đâu được, tôi tự hỏi sao không tự biến căn hộ của mình thành không gian tương tự, để có thể staycation (du lịch tại nhà) trong thời gian giãn cách. Quả thật, không gian nhà tôi bây giờ chẳng khác các điểm check-in “triệu đô” là mấy”, chị Thanh khoái chí nói.

Thú vui “rẻ - bổ”

Một chuyên gia nhà vườn chơi cây lâu năm cho biết, lượng người quan tâm và mua cây về trồng tăng đến 90% trong mùa dịch. Đơn cử một hội nhóm cây trong nhà trực tuyến mà người này tham gia, từ vài trăm thành viên hồi đợt dịch đầu vào tháng 4/2020, đến nay con số tăng đến gần 80.000 người.

Những cây xanh mới trồng cần thời gian khoảng một tháng để quen với môi trường đất, nước, ánh sáng mới. Nhiều người vừa chịu khó vừa chịu chi mua một lượt nhiều cây và phụ kiện trồng trọt tranh thủ chăm sóc trong thời gian nghỉ dịch.

Cây trầu bà uyển chuyển tạo sức sống cho không gian phòng khách

Một số cây như sen đá có giá thành khá thấp và không khó chăm so với các loại cây cảnh trong nhà hiện nay được khá nhiều người dân chọn lựa, từ tầng lớp trung lưu đến thượng lưu. Hoặc xương rồng cũng là lựa chọn phổ biến, bên cạnh dạng cây leo như trầu bà, bình an… thì phát tài, lưỡi hổ… cũng là lựa chọn phù hợp cho việc dễ mua, dễ trồng và dễ chăm. Ngoài ra, một số cây như kim tiền, kim ngân, dương xỉ, ngọc bích, phú quý… được lai giống có ngoại hình đẹp lạ cũng rất được ưa chuộng.

Cây xanh được xem là vật dụng trang trí nhà ở tối ưu nhất hiện nay

Người mới trồng cây trong nhà đô thị nên chọn những loại cây không quá đắt tiền và nên bắt đầu từ những dòng cây bình thường rồi đến loại cao cấp, độ khó tăng dần. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ về mỗi loài cây cũng như dự tính điều kiện chăm sóc gồm thời gian, môi trường (ánh sáng, độ ẩm, gió) trong thời gian dài để bảo tồn và phát huy công dụng mà cây xanh mang lại cho con người.

Còn người chơi lâu năm sẽ có lập trường sở thích rõ ràng, họ thậm chí sẵn sàng chi tiền triệu để chữa trị cây bị bệnh, mua phân bón, máy tạo độ ẩm, đèn quang hợp cho cây… và xem cây như một thành viên trong gia đình. “Người chơi cây bây giờ sẵn sàng chi tiền cao để sưu tầm những giống mới, lạ và quan trọng nhất là được tận hưởng không gian sống chất lượng”, chuyên gia này nhận định.