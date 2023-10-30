Tủ bếp gỗ MDF là dòng tủ bếp phổ biến nhưng nhiều bạn khi bắt đầu cần mua hoặc đóng tủ bếp mới tìm hiểu kĩ về nó và một trong những vấn đề quan tâm là Làm tủ bếp bằng gỗ MDF có tốt không?

1. Làm tủ bếp bằng gỗ MDF có tốt không?

Bản chất gỗ MDF là gỗ ép sợi bằng công nghệ cao đã được xử lý kháng ẩm và mối mọt, phủ bên ngoài lớp sơn PU, sơn 2K hoặc lớp Melamine/ Acrylic/ Laminate tạo thẩm mỹ tủ bếp , nâng cao độ bền, khả năng kháng ẩm tốt hơn.

Câu trả lời Tủ bếp gỗ MDF là tủ bếp đáng để các bạn cân nhắc mua và sử dụng.

Nói rõ thêm, gỗ MDF có hai cốt gỗ là cốt lõi xanh và lõi vàng. Trong đó, cốt lõi xanh (thường sử dụng cho tủ bếp và các đồ dùng đặt trong môi trường ẩm) kháng ẩm tốt hơn so với lõi vàng (thường làm bàn trang điểm, tủ quần áo,...).



Mẫu tủ bếp gỗ công nghiệp MDF giá rẻ, bền đẹp.

Có thể nói, tủ bếp gỗ công nghiệp MDF, đặc biệt dòng tủ bếp gỗ công nghiệp MDF lõi xanh kháng ẩm là tủ bếp bền, đẹp, hiện đại, giá rẻ.

2. Giá tủ bếp MDF có đắt không?

Một ưu điểm của tủ bếp gỗ MDF nói chung, tủ bếp gỗ MDF phủ Melamine nói riêng chính là có mức giá hợp lý, thấp hơn hẳn so với tủ bếp gỗ tự nhiên, phù hợp kinh tế nhiều gia đình.

Các tủ bếp MDF có giá thành rẻ, nhiều lựa chọn về mức giá. Trung bình mức giá dao động từ 2.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ tùy vào kích thước, chất liệu gỗ, kiểu dáng và độ khó thi công. Nếu chia theo kích thước:

Tủ bếp cỡ nhỏ: Giá từ 2.000.000-3.000.000 VNĐ

Tủ bếp cỡ trung bình: Giá từ 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ

Tủ bếp cỡ lớn: Giá từ 8.000.000 trở lên.

3. Tủ bếp MDF có bền không?

Cùng với câu hỏi Làm tủ bếp bằng gỗ MDF có tốt không là câu hỏi Tủ bếp MDF có bền không?

Với các mẫu tủ bếp MDF lõi xanh kháng ẩm phủ Melamine sẽ là mẫu tủ bếp bền nhất vì chất lượng gỗ và có lớp kháng ẩm cao nhất.



Tủ bếp gỗ MDF giá rẻ, bền đẹp tại Nội thất Viva.

Các dòng tủ bếp Acrylic và Laminate thường có mức giá thấp hơn. Tuy nhiên độ bền của một tủ bếp còn tùy thuộc vào chất lượng của đơn vị thi công đóng tủ bếp.

Nếu bạn chọn được địa chỉ mua, đóng tủ bếp gỗ công nghiệp MDF uy tín thì bộ tủ bếp công nghiệp MDF của bạn sẽ được thêm nhiều năm sử dụng hơn.

Vì có những kỹ thuật, trường hợp mà chỉ các đơn vị thi công, thiết kế lâu năm mới có đủ trình độ và kinh nghiệm xử lý, cũng như các cách lắp đặt thiết kế mang lại sản phẩm bền đẹp cho khách hàng.

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