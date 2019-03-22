Hàng loạt DN bất động sản bị Cục thuế TP.HCM “bêu tên”

Không gian sống 22/03/2019 11:34

76 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản vừa bị Cục thuế TP.HCM công khai thông tin khi nợ tổng số tiền thuế gần 800 tỷ đồng. 

Ngày 21/3, thông tin từ Cục thuế TP.HCM, đơn vị này vừa công khai thông tin của 76 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản (BĐS) về hành vi nợ thuế. 

Tổng số tiền nợ thuế, tiền phạt và chậm nộp của các doanh nghiệp này tính đến hết tháng 1/2019 lên đến gần 800 tỷ đồng. Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế nói trên được đăng tải trên website ngành thuế và trên các phương tiện truyền thông. 

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Hàng loạt doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh BĐS vừa vị Cục thuế TP.HCM "bêu tên" vì nợ thuế. 

 

Đứng đầu doanh nghiệp nợ thuế là Công ty CP Vận tải biển và BĐS Việt Hải với số tiền 181 tỷ đồng, kế đến là Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 8 với 114 tỷ đồng. 

Một số doanh nghiệp nợ thuế số tiền hơn 50 tỷ đồng như Công ty CP Đầu tư xây dựng Phí Mỹ nợ 88 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ 73,3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ 67 tỷ đồng. 

Các doanh nghiệp với số tiền nợ dưới 10 tỷ đồng như Công ty CP Hà Đô 45 thuộc Tập đoàn Hà Đô nợ 9 tỷ; Công ty TNHH Dịch vụ MTV Dịch vụ công ích Phú Nhuận nợ 7,8 tỷ đồng; Công ty Xây dựng Mai Thy nợ 8,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Bắc Trung Nam nợ 6,8 tỷ đồng…

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Từ khóa:   doanh nghiệp nợ thuế

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