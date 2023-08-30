Gia chủ không làm những điều này nếu không muốn rước vong vào nhà vào ngày Rằm tháng 7

Không gian sống 30/08/2023 07:15

Tục lệ cúng cô hồn là một nghi lễ xá tội vong nhân vào tháng 7 âm lịch hàng năm được nhiều người dân thực hiện.

Cúng rằm tháng 7 là một phong tục truyền thống của các gia đình Việt Nam trong dịp tháng 7 âm lịch. Rằm tháng 7 còn trùng vào dịp lễ Vu Lan của Phật giáo cũng như lễ "xá tội vong nhân" (hay còn gọi là cúng cô hồn) trong văn hóa dân gian Việt Nam nên thường các gia đình sẽ chuẩn bị ít nhất 2 mâm cúng, 1 mâm cúng trong nhà và 1 mâm cúng chúng sinh ngoài trời.

Riêng với mâm cúng chúng sinh (cúng cô hồn) là lễ cúng chỉ có trong dịp "xá tội vong nhân" rằm tháng 7 âm lịch hằng năm. Bởi theo quan niệm từ xa xưa của người Việt, tháng 7 âm lịch là thời điểm tất cả các vong hồn được về nhân giới, trong đó có rất nhiều quỷ đói. Ngày rằm tháng 7 là lúc cửa Âm phủ đóng lại, các cô hồn phải trở về địa ngục nên người ta thường chuẩn bị những mâm cúng chúng sinh cho các cô hồn, quỷ đói đó để mong chúng không ở lại nhân gian quấy nhiễu cuộc sống của gia đình.

 

Gia chủ không làm những điều này nếu không muốn rước vong vào nhà vào ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 1
Không cúng cô hồn trong nhà - Ảnh: Internet

Không cúng cô hồn trong nhà

Cúng thí thực (hướng tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói) - kể cả rằm tháng 7, tháng 8 hay mùng 1 và rằm khác, lễ động thổ, cất nóc, tân gia… đều tuyệt đối không cúng chúng sinh trong phần đất nhà mình. Hãy rải bạt xuống đất, ngoài địa giới đất nhà mình rồi bày đồ cúng lên đó.

Lưu ý nhất định phải là phần đất bên ngoài nhà mình. Cúng thí thực là để cho những oán linh, vong linh bơ vơ, nếu làm lễ cúng này trong nhà thì không khác gì mời cô hồn vào nhà. Vong tốt thì nương nhờ gia chủ, vong xấu thì đeo bám gia chủ, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng và người dân thì không sao biết được đâu là vong tốt, đâu là vong xấu.

Không đọc tên tuổi địa chỉ cúng vong

Vong có thiện vong và tà vong, cho nên văn khấn cúng cô hồn không nên khấn hay ghi tên tuổi địa chỉ gia đình. Các thầy cúng chuyên nghiệp đều biết việc này. Người dân tự khấn vái ở nhà càng tuyệt đối không đọc tên tuổi địa chỉ nhà ở.

Gia chủ không làm những điều này nếu không muốn rước vong vào nhà vào ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 2
Không để phụ nữ có thai, người già yếu (trên 60 tuổi) tham gia lễ cúng - Ảnh: Internet

Tránh mắc màu u ám khi thực hiện nghi lễ cúng

Khi cúng xá tội vong nhân ngoài trời mặc trang phục nghiêm chỉnh. Tránh mặc màu u ám (như đen toàn bộ, xám toàn bộ).

Tránh để thai phụ, người già yếu làm lễ cúng

Tuyệt đối không để phụ nữ có thai, người già yếu (trên 60 tuổi) tham gia lễ cúng. Phong thủy cho rằng ngoài 60 tuổi là đã qua 1 vòng hoa giáp, dương khí có xu hướng xuống, nên vui lòng không ở gần mâm cúng cô hồn khi đã lên hương, bởi lúc đó nhiều oán linh, cô hồn tới tranh ăn sẽ ảnh hưởng tới nhân khí yếu ớt của người già.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những sai lầm hay mắc phải khi đốt vàng mã cúng rằm tháng 7

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