Chủ đầu tư chung cư The Park Residences bị phạt vì giao nhà chưa nghiệm thu

Bàn giao nhà, công trình xây dựng tại dự án Khu cao ốc căn hộ Phú Hoàng Anh (The Park Residences) cho khách hàng khi chưa nghiệm thu, Công ty CP Phú Hoàng Anh bị xử phạt 285 triệu đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động bất động sản đối với Công ty CP Phú Hoàng Anh, chủ đầu tư dự án Khu cao ốc căn hộ Phú Hoàng Anh (tên thương mại là The Park Residences), xã Phước kiển, huyện Nhà Bè.

Theo đó, Công ty CP Phú Hoàng Anh bị xử phạt hành chính số tiền 285 triệu đồng vì hành vi bàn giao nhà, công trình xây dựng tại dự án The Park Residences cho khách hàng khi chưa nghiệm thu, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định.

Chủ đầu tư chung cư The Park Residences bị buộc phải hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định hoặc cam kết và bồi thường thiệt hại nếu có.

Bàn giao nhà khi chưa nghiệm thu, chủ đầu tư chung cư The Park Residences bị phạt 285 triệu đồng.

Trước đó, từ cuối năm 2018, nhiều khách hàng mua căn hộ tại chung cư The Park Residences đã kéo đến trước dự án, căng băng rôn phản đối chủ đầu tư về việc chậm bàn giao nhà, bàn giao nhà không đảm bảo chất lượng và phạt lãi khi chậm bàn giao nhà. Thậm chí một số khách hàng còn khởi kiện Công ty CP Phú Hoàng Anh về việc “tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư” tại The Park Residences.

Liên quan đến hoạt động xây dựng tại dự án này, ngày 15/6/2017 Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 694/QĐ-XPVPHC, xử phạt Công ty CP Phú Hoàng Anh 750.000 đồng về hành vi không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để kiểm tra theo quy định đối với công trình phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

Cũng với hành vi trên, ngày 2/10/2017 Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ban hành Quyết định số 1460/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính số tiền 1 triệu đồng đối với Công ty CP Phú Hoàng Anh.Trong đó, tình tiết tăng nặng là doanh nghiệp này đã bị xử phạt trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-dau-tu-chung-cu-the-park-residences-bi-phat-vi-giao-nha-chua-nghiem-thu-326510.html