Bình Thuận: Ngừng chứng thực mọi giao dịch tại dự án Queen Pearl Marina Complex

Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị các sở ban ngành hỗ trợ không chứng thực mọi hành vi giao dịch như mua bán, sang nhượng, cấm cố, thế chấp, bảo lãnh, tặng - cho, cho thuê… tại dự án Queen Pearl Marina Complex.

Thông tin từ Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận cùng các sở ban ngành đề ngị hỗ trợ không chứng thực mọi hành vi giao dịch như mua bán, sáng nhượng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, tặng – cho, cho thuê… tại dự án Lấn biển tạo Khu dân cư – thương mại – dịch vụ mới La Gi (tên thương mại là Queen Pearl Marina Complex). Queen Pearl Marina Complex là dự án toạ lạc tại phường Phước Lộc, Thị xã La Gi do Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Vi Nam (Công ty Vi Nam) làm chủ đầu tư.

Việc ngăn chặn giao dịch tại dự án này căn cứ theo 2 quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, TP.HCM ban hành lần lượt ngày 5/4/2016 và ngày 2/10/2016, buộc Công ty Vi Nam có nghĩa vụ phải thi hành các bản án theo quy định pháp luật. Bên ngoài dự án Queen Pearl Marina Complex. Liên quan đến vụ việc trên, theo ông Trần Thanh An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã La Gi, qua kiểm tra cho thấy trong vụ kiện với Công ty CP kỹ thuật công trình Linh Cơ (trụ sở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), Công ty Vi Nam chưa trả nợ cho doanh nghiệp này và cũng chưa thanh toán án phí.

Trong khi Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã La Gi đã ban hành 2 quyết định thi hành án số 175/QĐ-THA và 176/QĐ-THA nhưng Công ty Vi Nam vẫn không chấp hành. Tuy việc ngăn chặn giao dịch tại dự án đang diễn ra nhưng các đơn vị phân phối như Công ty CP DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) hay Công ty CP Bất động sản Linkhouse đã nhận tiền giữ chỗ, đi đến ký hợp đồng đặt cọc với hàng trăm khách hàng. Trước đó, Chi cục Thi hành án dân dự quận 8, TP.HCM đã có quyết định số 16/QĐ-CCTHA về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là dự án Queen Pearl Marina Complex tại phường Phước Lộc, Thị xã La Gi đối với Công ty Vi Nam. Nguyên nhân là do Công ty Vi Nam có liên quan đến bản án số 15/2016/KDTM-PT ngày 4/1/2016 của TAND TP.HCM. Quyết định ngăn chặn này nhằm tránh chủ đầu tư chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản.

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