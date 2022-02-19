Tuy có thể tăng đề kháng, nhưng uống nước cam vào 4 thời điểm này lại gây hại cho sức khỏe

Theo BS. Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên Sức khỏe và đời sống , trong bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam thì hàm lượng chất khoáng và vi khoáng có trong 100g cam (thực phẩm ăn được) bao gồm: Canxi 34mg, phốt pho 23mg, sắt 0.4mg, kẽm 0.22mg, vitamin C 40mg, folat 30µg, vitamin A 8µg, vitamin E 0.18µg, β-carotene 29µg.

Uống ngay sau khi ăn no: Cách uống này có thể gây ra tình trạng khó tiêu, chướng bụng do trong cam có rất nhiều đường, sẽ ức chế quá trình tiêu hóa của thức ăn trước đó.

Uống khi đói: Bởi khi bụng rỗng, axit trong nước cam sẽ kết hợp với lượng aixt trong dạ dày gây nên những cơn đau dạ dày. Nếu duy trì uống nước cam thường xuyên khi bụng đói dễ gây ra căn bệnh viêm loét dạ dày.

Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ: Nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm, làm mất ngủ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu uống nước cam, lượng axit còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hỏng lớp men răng.

Uống nước cam với sữa: Sự kết hợp tai hại này sẽ khiến protein trong sữa phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam ảnh hưởng tới tiêu hóa, gây ra các hiện tượng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy.

Uống nước cam đúng cách

Về thời điểm: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời gian tốt nhất để uống nước cam là từ 1 – 2 giờ sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa và cần uống ngay sau khi vắt vì nếu để lâu sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C.

Về số lượng: Nước cam chỉ nên uống 1 cốc/ngày, tương ứng khoảng 200ml. Bởi theo nghiên cứu, một cốc nước cam 200ml chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C cơ thể người lớn cần trong 1 ngày. Vì vậy, không cần thiết uống quá nhiều nước cam vì sẽ gây dư thừa lượng vitamin C.

Riêng đối với phụ nữ mang thai thì lượng vitamin C cần thiết là 80mg nên có thể uống gia tăng lượng nước cam trong ngày nhưng nên chia ra chứ không nên uống quá nhiều liền một lúc. Còn với trẻ em, chỉ uống 1/2 quả cam/ngày là đủ.

Những người không nên uống nước cam:

Các chuyên gia khuyến cáo, người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy nên hạn chế uống nước cam vì trong nước cam chứa axit, gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng.

Người bị bệnh thận cũng cân nhắc khi dùng nước cam bởi trong cam rất giàu vitamin C, nếu uống quá nhiều sẽ dư vitamin C và tăng acid oxalic chuyển hóa trong cơ thể, điều này sẽ dẫn đến sỏi tiết niệu và sỏi thận.

Ngoài ra, người đang dùng thuốc cũng được khuyến cáo không uống nước cam vì khi uống nước cam cùng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh sẽ làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc, từ đó làm giảm tác dụng của thuốc điều trị.