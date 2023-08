Chúng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào như beta carotene và vitamin C và E, có thể giúp giảm sưng phổi và kích ứng do các hóa chất gây hại tế bào được gọi là các gốc tự do.

- Tránh thức ăn gây dị ứng

Các phản ứng dị ứng với thực phẩm có thể gây ra các triệu chứng hen suyễn. Ở một số người, tập thể dục sau khi ăn thực phẩm gây dị ứng dẫn đến các triệu chứng hen suyễn.

Nên ăn nhiều trái cây và rau quả rất tốt cho sức khỏe tổng thể

- Bổ sung vitamin D

Những người bị hen suyễn nặng có thể có lượng vitamin D thấp. Sữa, trứng và cá như cá hồi đều chứa vitamin D. Ngay cả khi ở ngoài trời nắng vài phút cũng có thể làm tăng lượng vitamin D.

- Tránh các chất sulfite

Sulfite có thể gây ra các triệu chứng hen suyễn ở một số người. Được sử dụng làm chất bảo quản, sulfite có thể được tìm thấy trong rượu vang, trái cây khô, dưa chua, tôm tươi và đông lạnh, cùng một số thực phẩm khác.

Cũng có thể là ăn ít muối (natri) hoặc ăn thực phẩm giàu dầu có trong cá nước lạnh và một số loại hạt và hạt (axit béo omega-3) có thể làm giảm các triệu chứng hen suyễn. Nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác minh điều này.

Có phương pháp nào hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn hiệu quả không?

