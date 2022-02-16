Tưởng đơn giản mà rất nhiều người mắc phải 5 sai lầm khi gội đầu, sửa ngay nếu bạn muốn có một mái tóc mượt mà

Cuộc sống hiện đại càng khiến cho con người chăm sóc mái tóc sơ sài. Từ đó xuất hiện rất nhiều sai lầm trong khi gội đầu khiến cho mái tóc ngày càng xơ yếu và bị hư tổn.

Dùng móng tay cào da đầu

Theo Lao động, có rất nhiều vi khuẩn trong móng tay, và một khi da đầu mỏng manh bị trầy xước, rất dễ gây nhiễm trùng. Vì thế, khi gội đầu, bạn hãy cố gắng dùng các đầu ngón tay đẩy nhẹ nhàng da đầu để loại bỏ bụi bẩn thay vì dùng móng tay chà xát da đầu.

Hình: Internet

Thoa dầu xả hoặc ủ tóc lên chân tóc

Vì các nang tóc được mở ra khi gội đầu nên nếu bạn thoa dầu xả hoặc dầu ủ vào chân tóc, các hóa chất trong sản phẩm có thể dễ dàng xâm nhập và làm tắc nghẽn các nang tóc.

Vì thế, bạn chỉ nên thoa phần kem ủ tóc từ chân lên gần mang tai và nhớ không để dầu xả tiếp xúc với da đầu.

Đi ngủ với mái tóc ướt

Khi tóc ướt, lớp vảy mở ra, lúc này sợi tóc rất mỏng manh, không có khả năng chống ma sát. Vì thế nếu bạn bê nguyên mái tóc ướt đi ngủ có thể khiến lớp biểu bì mỏng đi và khiến tóc bị khô xơ.

Không chải tóc trước khi gội đầu

Da đầu có vai trò rất quan trọng đối với mái tóc. Vì thế trước khi gội đầu bạn nên chải đầu bằng lược ẩm, để các chất bẩn và bụi bám trên da đầu nổi lên trên bề mặt, từ đó bạn gội sạch được cả da đầu và tóc.

Ngoài ra, để tránh làm tổn thương da đầu, bạn cũng nên dùng lược răng thưa, đầu tròn thay vì dùng lược răng khít với đầu sắc mỏng.

Đi ra ngoài ngay sau khi gội đầu

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lượng bức xạ tia cực tím mà tóc nhận được nhiều gấp đôi so với da mặt, như vậy tia cực tím là tác nhân chính làm lớp biểu bì mỏng và bong ra. Vì thế nếu bạn ra ngoài ngay sau khi gội đầu, tia cực tím dễ dẫn đến tóc gãy và chẻ ngọn. Nếu phải đi ra ngoài, bạn nên sử dụng thêm ô hoặc mũ để chống lại tia UV.

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