7 loại nước uống chuyên gia khuyên nên bổ sung trong những ngày ăn nhiều đồ dầu mỡ

Theo Sức khỏe và Đời sống, nước trắng có nhiều ưu điểm và cực kỳ hữu ích cho việc giảm cân. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi của bạn (hoặc lượng calo bị đốt cháy khi vẫn còn) có thể tăng lên đến 24-30% trong vòng 10 phút sau khi uống nước.

Trên thực tế, nhiều người thường nhầm lẫn giữa cảm giác đói với khát. Vì vậy, khi bạn nghĩ rằng mình cần ăn nhẹ, hãy thử uống một cốc nước lọc trước và xem cảm giác của mình.

Erin Palinski-Wade, tác giả của cuốn sách Belly Fat Diet For Dummies đã chứng minh được những tuyên bố đó. Cô nói: ‘Uống đủ nước hàng ngày có thể thúc đẩy quá trình hydrat hóa, giúp thúc đẩy mức năng lượng và tâm trạng được cải thiện. Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn, giúp kiểm soát khẩu phần và có thể giảm cân’.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu catechin, là chất chống oxy hóa mạnh và có hiệu quả trong việc thúc đẩy sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Đáng chú ý nhất trong số các catechin đó là epigallocatechin gallate (EGCG), được nghiên cứu như một chất tăng cường trao đổi chất hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với caffeine, một chất kích thích có thể làm tăng khả năng đốt cháy calo.

Trà xanh (Hình: Internet)

Nước chanh

Thêm một ít chanh vào nước trắng là một lựa chọn tuyệt vời ít calo để tạo hương vị cho loại nước uống hàng ngày. Nước chanh cũng chứa nhiều vitamin C có thể cải thiện khả năng miễn dịch, tăng khả năng hấp thụ sắt và giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Trà gừng giúp no bụng, giảm cân

Trong gừng có chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tim mạch và các tác nhân gây căng thẳng khác. Nhờ một hợp chất gọi là gingerol, gừng có khả năng cải thiện lượng đường trong máu và giảm lượng cholesterol xấu. Một vài nghiên cứu cũng cho thấy uống nước gừng trước bữa ăn có thể giúp bạn bớt cảm giác thèm ăn.

Nước thì là giúp tiêu hóa dễ dàng

Đặc tính kháng khuẩn trong hạt thì là sẽ giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh và cho phép bạn tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Nếu bạn yêu thích hương vị của thì là, đây có thể là một thức uống tuyệt vời, ngọt ngào và ít calo.

Giấm táo

Thành phần giảm cân quan trọng trong giấm táo là chất axit axetic có khả năng cải thiện sự trao đổi chất và giảm mức insulin. Các nhà nghiên cứu cho rằng một muỗng canh giấm táo mỗi ngày giúp cải thiện mức đường huyết sau bữa ăn và có thể giúp tăng cảm giác no, dẫn đến tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân tiềm năng.

Giấm táo (Hình: Internet)

Trà đen thúc đẩy tiêu hủy chất béo

Giống như trà xanh, trà đen chứa caffeine - một chất kích thích được cho là làm tăng tiêu thụ calo. Nhưng trà đen - độc đáo hơn ở chỗ nó chứa một lượng polyphenol dồi dào. Các hợp chất này có khả năng giảm lượng calo, tăng khuẩn lành mạnh trong đường ruột và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo.