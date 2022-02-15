4 sai lầm khi tắm gội khiến bạn dễ bị cảm lạnh, đột quỵ vào mùa đông

Theo Lao động, dù là mùa đông hay là mùa hè, bạn cũng tuyệt đối không nên gội đầu sau 10h tối. Gội đầu vào buổi đêm khiến máu khó lưu thông, dẫn tới hiện tượng một số người thường cảm thấy đau đầu, đau nhức vai gáy, mỏi cổ sau khi gội đầu vào ban đêm.

Ngoài ra, thói quen gội đầu vào ban đêm có thể khiến bạn bị cảm lạnh, dây thần kinh bị co lại gây tắc nghẽn mạch máu, khiến bạn dễ bị tai biến, đột quỵ hoặc nguy hiểm hơn là tử vong bất cứ lúc nào.

Đây là thói quen mà rất nhiều người mắc phải. Tưởng chừng như là vô hại tuy nhiên thói quen này lại ảnh hưởng rất xấu cho cơ thể. Việc gội đầu trước khi tắm khiến cơ thể chưa kịp thích ứng với nhiệt độ nước nhất là khi trời lạnh. Khi đó, mạch máu sẽ dễ đông và co lại, khiến cơ thể mệt mỏi, từ đó dễ bị cảm lạnh.

Gội nước lạnh vì sợ hỏng tóc

Nhiều người có thói quen gội đầu bằng nước lạnh vì nghĩ rằng nước nóng sẽ làm hỏng tóc, khiến tóc bị xơ yếu, hư tổn. Điều đó là sai lầm, gội đầu bằng nước lạnh sẽ khiến các mạch máu ở da đầu co lại đột ngột, khiến bạn bị cảm lạnh.

Vì thế, theo khuyến cáo của các chuyên gia, trong những ngày lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất để gội đầu là khoảng 40 độ C.

Bước ngay ra phòng lạnh sau khi vừa tắm nước nóng

Hình: Internet

Ngâm mình trong nước nóng là sở thích của nhiều người khi tắm vào mùa đông, thực tế việc làm này cũng rất tốt vì giúp cơ thể thư thái và thả lỏng. Tuy nhiên bạn cần lưu ý sau khi tắm nước nóng, bạn cần phải chờ cho cơ thể thích nghi từ từ với nhiệt độ môi trường, lau khô người rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.

Bởi sau khi tắm nước nóng, bạn lập tức bước ra phòng lạnh sẽ khiến huyết áp bị thay đổi đột ngột, giãn mạch, từ đó khiến bạn dễ bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí đột quỵ.