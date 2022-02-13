Bí kíp giúp lớp kem phấn không bị lem nhem hoặc chảy trên mặt, tự tin rạng rỡ cả ngày dài

Theo Sức khỏe và Đời sống, lớp trang điểm phụ thuộc rất nhiều vào làn da. Vì vậy, nếu da không được chăm sóc đúng cách, thì lớp trang điểm sẽ không thể mịn màng.

Chuẩn bị cho làn da của bạn trước khi trang điểm

Sử dụng toner sau khi làm sạch và tẩy tế bào chết sẽ cân bằng độ pH trên da. Từ đó, bề mặt da sẽ mịn màng và tươi sáng hơn. Điều này cũng giúp sản phẩm dưỡng da nhanh tiệp vào da hơn.

Dầu, vi khuẩn và tế bào da chết tích tụ trên bề mặt da sẽ lộ ra khi trang điểm. Vì vậy cần tẩy tế bào chết cho da ít nhất hai lần một tuần để giữ cho làn da mịn màng.

Hình minh họa

Dưỡng ẩm da đúng cách với loại kem phù hợp sẽ cung cấp một lớp nền hoàn hảo để các sản phẩm dưỡng da trông tươi tắn cả ngày. Ngoài ra, hãy thử một loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu để hấp thụ nhanh chóng đồng thời cung cấp đủ độ ẩm cho da.

Kem lót cho mắt và khuôn mặt

Kem lót là mỹ phẩm đầu tiên cần thiết để giúp lớp trang điểm kéo dài cả ngày. Nó không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chăm sóc da mà còn tạo ra một lớp màng chắn giúp làm mịn bề mặt da trong thời gian dài.

Kem lót cho mắt tạo bề mặt cho phấn mắt thể hiện đúng sắc tố và pha trộn dễ dàng hơn, đồng thời nó cũng giúp phấn mắt và đường kẻ mắt bền cả ngày mà không bị nhòe hay nhàu.

Vì thế, chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên ưu tiên sử dụng kem lót gốc nước, không dầu; điều này sẽ giữ cho lớp nền không bị trượt hoặc di chuyển xung quanh.

Sử dụng kem nền không chứa dầu

Lý do bởi vì các sản phẩm gốc dầu khiến lớp trang điểm dễ bị trôi. Nếu thuộc loại da khô, phải dưỡng ẩm thật tốt trước khi sử dụng kem nền không chứa dầu.

Lớp kem hoặc các sản phẩm dạng lỏng kết hợp một lớp bột phù hợp

Mỹ phẩm dạng lỏng và kem có xu hướng trôi đi suốt cả ngày, vì vậy để giữ được các sản phẩm dưỡng da lâu dài, hãy thử tìm các loại phấn nhẹ phù hợp với màu của kem nền và má hồng dạng kem.

Thay vì ‘đánh’ bột thành những vòng tròn nhỏ lên trên chất lỏng và kem, hãy thử ‘bôi’ sản phẩm lên mặt. Kỹ thuật vỗ nhẹ sẽ giữ cho chất lỏng và kem không bị di chuyển và sẽ khóa chặt các sản phẩm dưỡng da, giúp chúng không bị trôi suốt cả ngày dài.

Trang điểm bằng các lớp nhẹ

‘Less is more’ là bí quyết giúp lớp trang điểm kéo dài cả ngày. Chuyên gia trang điểm khuyên nên sử dụng một miếng bọt biển để thoa các lớp nhẹ. Điều này sẽ giúp làn da trông tự nhiên mà không gây cảm giác nặng nề.

Làm ẩm cọ phấn mắt trước khi thoa lên mí mắt

Hãy sử dụng kỹ thuật này khi phủ một lớp phấn mắt lấp lánh lên mi. Bởi nó không chỉ giúp khóa sắc tố để kéo dài cả ngày mà còn mang lại hiệu ứng mờ nhạt cho phấn mắt. Điều này cũng mang lại vẻ tự nhiên cho làn da.

Hình minh họa

Dùng mascara và kẻ mắt không thấm nước

Nếu không muốn đôi mắt của mình bị lem suốt cả ngày, hãy chọn mascara chống nước. Mascara và eyeliner có xu hướng bị lem dưới mắt sau khi trang điểm quá nhiều và đặc biệt nếu bạn sử dụng kem dưỡng mắt. Hãy thử một công thức chống thấm nước để bạn không bị ‘hiệu ứng gấu trúc’ sau vài giờ.

Trộn kem lót với son môi dạng lỏng để tạo thành má hồng dạng kem

Phấn má hồng dạng kem có xu hướng mất dần đi, nhưng khi tạo màu riêng với son môi dạng lỏng và một ít kem lót, phấn má sẽ được đảm bảo lâu hơn. Chỉ cần trộn một lượng nhỏ son môi dạng lỏng và kem lót với hai phần bằng nhau để tạo ra lớp son hoàn hảo.

Tô son môi đúng cách

Khi thoa son môi, bạn hãy thấm lại bằng khăn giấy, sau đó phủ một lớp phấn phủ mờ lên trên, sau đó thoa một lớp son môi khác. Lặp lại cho đến khi bạn có được độ mờ của son môi mà bạn muốn. Kỹ thuật phân lớp này sẽ giúp bạn có một lớp nền bám lâu mà không bị khô và nứt môi.

Sử dụng một loại bột mờ

Hãy thử thoa một lớp bột tạo độ mờ nhẹ sau khi bạn đã hoàn tất việc thoa tất cả các sản phẩm dưỡng da của mình. Điều này không chỉ làm sạch lớp dầu thừa còn sót lại trên da mà còn giúp lớp trang điểm lâu trôi hơn.