Muốn mua giò lụa ngon dịp Tết, bạn phải nắm được 4 mẹo đơn giản dưới đây

Theo Vietnamnet, nếu là giò lụa chuẩn được làm từ thịt lợn ngon sạch, thịt được nghiền dẻo quánh thì khi luộc hoặc hấp giò, không khí bục tạo ra mặt xốp. Do đó khi cắt, giò lụa ngon thường mịn và ướt, có kèm theo vài rỗ xốp trên bề mặt khi được cắt ra.

Ngoài ra, nếu cắt giò thấy giò quá láng mịn, láng mịn đến bất thường, bề mặt không bị lỗ rỗ thì chắc chắn đã có dùng hàn the.

Ngược lại, nếu cắt giò lụa mà thấy giò quá bở, bề mặt khoanh giò không bị lỗ rỗ thì chắc chắn là giò lụa đó có trộn với rất nhiều bột.

Hình: Internet

Màu sắc

Giò lụa ngon khi cắt ra có màu trắng ngà hơi ngả sang màu hồng nhạt. Còn giò lụa mà chỉ có màu trắng, không có lỗ li ti và cắt trơn tuột, đây chắc chắn là loại có ướp bột hàn the và dùng thịt kém chất lượng. Chị em tuyệt đối không nên mua loại giò này để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình.

Mùi hương

Giò lụa ngon có mùi vị rất đặc trưng, khi ngửi sẽ thấy hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng mùi của lá chuối gói.

Còn nếu ngửi thấy có mùi thơm nồng, thơm sực và khó có thể cảm nhận được mùi thơm của lá gói, còn nhớt nhớt thì chị em nên cẩn thận vì đây là loại giò đã tẩm hàn the, kém chất lượng.

Nếu đi chợ, chị em quan sát và ngửi thấy giò có mùi ôi thiu, lá gói khô cũ và dính nhớt tay vậy hãy tránh xa vì có thể loại giò này đã ôi thiu, nấm mốc.

Hình: Internet

Hương vị

Giò lụa ngon sau khi nuốt còn có ít vị đắng ở cuống họng, khi ăn còn có vị thơm ngọt, giòn giòn, mềm mềm dai dai, không có cảm giác khô rắn, không bị bã và cũng không bị bở.

Trong khi đó, giò kém chất lượng khi nhai sẽ có độ bở kém hấp dẫn, không có mùi thơm đặc trưng của giò lụa thì giò đó đã bị trộn với quá nhiều bột. Còn nếu giò giòn, dai, mịn bất thường thì đã bị pha với hàn the trong khi chế biến. Chị em tuyệt đối không nên mua những loại giò này.

Để đảm bảo an toàn, chị em có thể tự làm giò lụa tại nhà. Nếu quá bận rộn thì hãy tìm mua ở những cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng.