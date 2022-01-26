Theo báo Lao động, có thể tạo các ngón tay thành hình chữ J lộn ngược và đặt các móng tay vào nhau. Nếu có thấy một lỗ nhỏ ở giữa, điều đó chứng tỏ tim mạch bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không có khoảng trống giữa các móng tay, đó có thể do các ngón tay trở nên dày hơn, đồng nghĩa với việc máu không đủ lượng oxy cần thiết. Tình trạng thiếu oxy này có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó phần nhiều là liên quan đến các bệnh tim mạch , phổi và các vấn đề của đường tiêu hóa.

Hãy thử nâng chân lên sao cho hông song song với sàn và bắt đầu bấm giờ. Nếu bạn có thể đứng như vậy trong 20 giây hoặc hơn, đồng nghĩa có ít nguy cơ bị đột quỵ hoặc phát triển chứng sa sút trí tuệ. Ngược lại, nếu gặp khó khăn trong việc duy trì thăng bằng ở một chân, điều đó có thể cho thấy các mạch máu não có vấn đề, sức khỏe đang cần được chú ý.

Kéo mí mắt

Khi đứng trước gương, hãy thử kéo mí mắt dưới xuống. Nếu màu hồng thì sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, màu sắc phần mắt này hồng nhạt hoặc thậm chí hơi vàng, có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu máu. Thiếu máu là hiện tượng do thiếu hemoglobin, dẫn đến các cơ và mô trong cơ thể không nhận đủ oxy và không thể hoạt động ở mức 100%.

Chạm vào chân

Bạn hãy thử lấy 1 chiếc bút chì và tẩy rồi lần lượt chạm chúng vào bàn chân và ngón chân. Nếu không thể phân biệt được đầu bút chì và đầu tẩy, chứng tỏ các đầu dây thần kinh trên bàn chân đang không hoạt động bình thường. Độ nhạy thấp có thể là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Leo bậc thang

Hãy thử leo khoảng 8-12 bậc thang và hát một bài hát. Nếu cảm thấy tim đập thình thịch và không thể thở tốt, điều đó có nghĩa là hệ thống tim mạch và phổi của bạn đang không thể xử lý các hoạt động thể chất, cảnh báo xấu về sức khỏe và nguy cơ mắc bệnh tim.