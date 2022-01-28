Hạn chế ăn thức ăn nhanh chẳng hạn như bánh ngọt, bánh nướng, bánh pizza, khoai tây chiên, cá rán, bánh mì kẹp thịt và các món mì ống có kem.

Ăn nhiều rau, mục tiêu là 5 khẩu phần rau mỗi ngày (1 phần ăn là ½ chén rau nấu chín).

Chọn bánh mì làm từ ngũ cốc, mì ống, gạo và mì.

Ăn nhẹ với các loại hạt trơn, không ướp muối và trái cây tươi. Bao gồm các loại đậu chẳng hạn như đậu xanh, đậu lăng, đậu Hà Lan vào ít nhất hai bữa một tuần. Kiểm tra nhãn thực phẩm và chọn sản phẩm có hàm lượng natri (muối) thấp nhất.

Người có lượng cholesterol cao nên tránh các thức ăn nhanh

Sử dụng bơ thực vật làm từ chất béo không bão hòa lành mạnh chẳng hạn như hạt cải, hướng dương hoặc dầu ô liu nguyên chất.

Sử dụng các loại dầu lành mạnh để nấu ăn như dầu hạt cải, hướng dương, đậu nành, ô liu (loại dầu nguyên chất là lựa chọn tốt), dầu mè và đậu phộng.

Sử dụng nước sốt trộn salad và sốt mayonnaise làm từ dầu canola, hướng dương, đậu nành, ô liu (đặc biệt là loại nguyên chất), dầu mè và đậu phộng.

Bao gồm 2 hoặc 3 khẩu phần thực phẩm giàu sterol thực vật mỗi ngày như bơ thực vật giàu sterol, sữa chua, sữa và bánh mì.

Dầu oliu là lựa chọn lành mạnh cho người có lượng cholesterol cao

Ăn 2 đến 3 phần (mỗi phần 150 gam) cá dầu mỗi tuần. Cá có thể tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp.

Bao gồm tối đa 7 quả trứng mỗi tuần.

Chọn thịt nạc (thịt đã loại bỏ mỡ và thịt gia cầm không có da) và hạn chế thịt đỏ chưa qua chế biến dưới 350g mỗi tuần.

Chọn giảm chất béo, không thêm đường sữa, sữa chua, thực phẩm và đồ uống không bổ sung canxi.

Hạn chế hoặc tránh các loại thịt chế biến bao gồm xúc xích và thịt nguội.

Kiểm soát cholesterol mỗi ngày với máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck

Bên cạnh việc thực hành lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh, việc theo dõi chỉ số cholesterol mỗi ngày là hết sức quan trọng, điều đó sẽ giúp bạn có kế hoạch điều trị bệnh tốt nhất đồng thời ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Chỉ với một chiếc máy nhỏ gọn - Máy đo đường huyết Benecheck 3in1, bạn có thể biết được cả 3 chỉ số quan trọng: đường huyết, mỡ máu, gout. Sản phẩm được sản xuất tại Taiwan bởi thương hiệu nổi tiếng General Life Biotechnology, là thiết bị máy đo tích hợp kiểm tra đường huyết, mỡ máu, gout được nhiều người ưa chuộng và bán chạy nhất thị trường hiện nay.

Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck

Tính năng thông minh của thiết bị giúp người dùng xem lại những lần đọc trước với bộ nhớ 360 lần đọc bao gồm cả glucose trong máu, cholesterol và acid uric toàn phần. Điều này sẽ tạo điều kiện để bạn kiểm soát tốt nhất quá trình sử dụng cũng như tình trạng sức khỏe của mình.

Máy cho các kết quả chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy với các biểu tượng thông tin được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu cho người dùng. Thiết bị sẽ tự động phát âm thanh tiếng “bíp” khi máy hoạt động và cảnh báo lỗi.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của thiết bị là chức năng tự động: báo lỗi khi lượng máu không đủ; dò code; tính kết quả trung bình cho 7, 14, 21, 28 ngày; tắt sau 3 phút không sử dụng.

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