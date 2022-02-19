Theo bác sĩ Lý Á Bằng (chuyên gia trong Khoa Nội tiết của Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật), để phòng tránh tiểu đường tuýp 2 , điều quan trọng nhất cần làm đó là thay đổi chế độ ăn uống. Bởi có 5 thói quen ăn uống dễ khiến lượng đường trong máu tăng cao:

Tiền phong đưa tin, theo số liệu thống kê bệnh tiểu đường Việt Nam 2017 của Bộ Y tế cho thấy, nước ta có tới 3,53 triệu người đang mắc bệnh, và mỗi ngày có ít nhất 80 trường hợp tử vong vì các biến chứng có liên quan. Đáng nói, bệnh tiểu đường ở người trẻ tuổi sẽ dẫn đến biến chứng sớm hơn và nguy hiểm hơn.

Bác sĩ Lý Á Bằng đánh giá những thực phẩm phổ biến trong cuộc sống như gạo trắng, bánh mì trắng, bún tươi, các loại củ giàu tinh bột như khoai tây, khoai môn... mà người hiện đại ưa chuộng, do được chế biến tỉ mỉ nên giá trị dinh dưỡng như vitamin B, canxi, sắt, kẽm, magie mất dần, chủ yếu còn lại toàn carbohydrate.

Carbohydrate (carbs) là đường, tinh bột và chất xơ. Nếu tiêu thụ một lượng lớn thức ăn có nhiều chất bột đường vào dạ dày sẽ không chỉ làm tăng áp lực cho dạ dày, tăng nguy cơ táo bón mà còn dễ làm tăng lượng đường huyết.

Vì thế bác sĩ khuyên bạn nên ăn ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh, chúng có chỉ số đường huyết thấp và cũng có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể về thực phẩm.

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Thích ăn những món mềm, dẻo

Các món mềm dẻo như gạo nếp, cháo, phở, hủ tiếu... dù dễ ăn, không cần nhai, có thể nuốt vội nhưng những loại thực phẩm này không được khuyến khích cho những người mắc bệnh tiểu đường. Do những món mềm, dẻo được hấp thụ nhanh nên rất dễ làm tăng đường huyết, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều cholesterol

Việc ăn nhiều thức ăn có hàm lượng chất béo và cholesterol cao sẽ dễ gây tích tụ mỡ, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tế bào gan, đồng thời sẽ khiến lượng đường trong máu tăng liên tục, sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm của tiểu đường.

Do đó, mọi người nên cố gắng ăn ít thực phẩm chứa nhiều cholesterol như lòng đỏ trứng, mỡ, nội tạng, đồ chiên nướng, đồ hun khói... để tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Dung nạp nhiều thực phẩm chứa đường nhưng lại không có vị ngọt

Nhiều thực phẩm tuy có chứa đường nhưng lại không có vị ngọt rõ ràng, đan xen vị chua hay đắng nên bị hiểu lầm rằng không chứa đường. Vì thế đừng nghĩ cứ món nào không ngọt đều không chứa đường, bởi nhiều khi chúng có chứa lượng carbohydrate "khổng lồ" mà bạn không biết, vô tình gây tăng đường huyết.

Củ cải đường, ngô, bí đỏ, khoai tây trắng, khoai môn... đều là những loại rau củ giàu tinh bột, nhưng có vị ngọt không rõ ràng. Tinh bột sau khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành đường và hấp thụ vào máu khiến tuyến tụy phải làm việc năng suất hơn, điều đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra ngũ cốc ăn sáng, hoa quả sấy, tương cà chua, sinh tố, sữa chua ít béo... cũng là những thực phẩm có chứa hàm lượng đường tương đối lớn mà bạn nên hạn chế sử dụng.

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Thường xuyên bỏ bữa sáng

Rất nhiều người ăn sáng qua loa hay thậm chí là bỏ luôn bữa ăn sáng mà không biết rằng thói quen ăn uống này không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung mà còn gây ra các bệnh béo phì, tiểu đường.

Do đó, hãy luôn “ăn sáng như một ông vua” với đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng, ưu tiên ăn rau xanh, trái cây, đặc biệt là ăn sáng đúng giờ để có một cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nguy cơ bị tiểu đường.