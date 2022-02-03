Mách bạn 3 bí quyết giúp ăn bánh chưng ngày Tết mà không lo tăng cân

Vào ngày Tết cổ truyền , bánh chưng là biểu tượng của văn hóa ẩm thực tâm linh của người Việt Nam, tượng trưng cho phú quý phát tài, mang lại nhiều may mắn cho năm mới. Vì thế đây cũng là món ăn được ưa chuộng trong những ngày đầu năm mới.

- 100g thịt heo mỡ cung cấp 395 calo, 14.5g đạm, 37.3g chất béo.

Như vậy có thể thấy bánh chưng là một món ăn bổ dưỡng, đầy đủ đường, đạm, béo, vitamin, chất khoáng. Đó cũng là lý do vì sao chỉ cần ăn 1 góc bánh chưng nhỏ cũng dễ tăng cân và tích mỡ nhanh.

Theo Lao động, hãy tham khảo 3 cách ăn thông minh dưới đây để ăn bánh chưng mà không lo “tăng cân, tích mỡ” bạn nhé!

Bánh chưng (Hình: Internet)

Không ăn bánh chưng rán

Vì có dầu mỡ nên bánh chưng rán làm tăng cảm giác ngon miệng và khiến món ăn trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, bản thân bánh chưng đã chứa nhiều chất béo, khi rán bằng dầu mỡ thì lượng chất béo sẽ còn tăng cao hơn.

Vì thế, nếu ăn bánh chưng rán sẽ thúc đẩy cân nặng tăng nhanh hơn và dễ gây đầy bụng, lượng chất béo hấp thụ từ bánh chưng rán vào cơ thể còn đặc biệt không tốt cho những người có bệnh lý cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch, bệnh thận.

Đặc biệt người có tiền sử dạ dày càng không nên ăn bánh chưng rán vì có thể làm cho bệnh lý càng nặng hơn.

Không ăn bánh chưng vào bữa tối

Bánh chưng thích hợp nhất là ăn trong bữa sáng và bữa trưa. Bởi lúc này cơ thể vẫn phải hoạt động nhiều nên giúp tiêu hao bớt năng lượng. Khi ăn bánh bạn nên ăn miếng vừa phải, nếu gói bánh thì nên ưu tiên sử dụng nhân thịt nạc thay cho thịt mỡ.

Bạn tuyệt đối không nên ăn bánh chưng vào buổi tối vì rất dễ gây chướng bụng, khó tiêu, từ đó dễ bị tích lũy năng lượng và chuyển hóa thành mỡ thừa.

Nên ăn bánh chưng kèm dưa hành muối chua

Ăn kèm bánh chưng với dưa muối, hành muối chua sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn, tránh được việc tăng cân. Tuy nhiên, những người có các bệnh lý về cao huyết áp, tim mạch không nên ăn các loại rau, quả muối chua vì đây là thực phẩm chứa hàm lượng muối cao.

Không ăn kèm bánh chưng với các món tinh bột khác

Nếu đã ăn bánh chưng trong những ngày Tết bạn không nên ăn bánh chưng kèm các món giàu tinh bột khác như cơm, xôi nếp, bánh mì. Ngoài ra, cũng nên hạn chế các món chiên, xào trong bữa ăn đó.

Những người nên hạn chế ăn bánh chưng

Mặc dù có thể hạn chế việc tăng cân do ăn bánh chưng, nhưng những người béo phì hay đang thực hiện chế độ ăn kiêng tốt nhất không nên ăn bánh chưng.

Ngoài ra, đây cũng là món ăn không phù hợp với những người bị rối loạn đường huyết, mỡ máu cao, huyết áp cao. Phụ nữ có thai cũng nên hạn chế ăn để tránh việc táo bón và khó tiêu.