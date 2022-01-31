Hạn chế chọn 5 món ăn này khi mua sắm Tết nếu không muốn "Tào Tháo" ghé thăm

Theo Vietnamnet, trong siêu thị thường có bán sẵn rất nhiều món ăn có chứa nhân thịt làm sẵn như nem, há cảo, bánh cuốn, bánh bao... với màu sắc rất đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn, đây cũng chính là mặt hàng được các bà nội trợ, bỉm sữa, văn phòng mua nhiều nhất để tiết kiệm thời gian. Nhưng sự thực là những món ăn này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh nếu được làm từ thịt không đảm bảo chất lượng.

Chưa kể đến việc, trước khi xay thịt để làm nhân cho các món ăn sẵn, khó có thể đảm bảo rằng thịt đã được vệ sinh kỹ trước khi làm, vì thế thịt có thể chứa nhiều vi khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Bởi thịt đã được làm chín rồi bảo quản trong tủ trong thời gian dài dễ sinh ra các chất gây ung thư như nitrit, cùng các vi khuẩn gây hại cho sức khỏe .

Hơn nữa, có những cơ sở buôn bán vô lương tâm sẽ trộn thịt ươn, thịt ôi thiu cùng với thịt tươi, khiến người mua khó có thể nhận biết được độ tươi bằng mắt thường.

Hình: Internet

Vì thế, tốt nhất bạn hãy hạn chế mua các loại thịt đã được chế biến sẵn, nên ưu tiên mua loại thịt tươi. Chỉ nên ăn thịt xay khi chứng kiến được quá trình người bán làm, trước khi xay thịt nên được rửa kỹ dưới nước sạch để đảm bảo vệ sinh.

Thực phẩm được bày với số lượng lớn

Mua sắm vào thời điểm Tết, hẳn bạn không còn xa lạ với những quầy đồ ăn bày trí thực phẩm số lượng lớn, như các loại hạt, trái cây sấy khô, dưa chua, bánh ngọt, các loại thạch... Cách bày trí này không chỉ kích thích nhu cầu mua sắm mà còn khiến chúng ta nghĩ rằng chúng "có giá rẻ".

Tuy nhiên, trên thực tế, thực phẩm được bày với số lượng lớn thường không có bao bì kín vì thế khó đảm bảo chất lượng. Bởi có thể những món ăn này đã "qua tay" rất nhiêu người. Trong khi đó, khách ra vào siêu thị thường đông và rất dễ mang theo nhiều vi khuẩn, virus. Và nếu chúng ta tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa vi khuẩn, rất dễ dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy.

Do vậy, để đảm bảo sức khỏe, bạn nên hạn chế mua những thực phẩm được bày với số lượng lớn, thay vào đó nên chọn những sản phẩm được đóng gói riêng, đủ tem mác, được bảo quản cẩn thận.

Hải sản đông lạnh không ghi rõ hạn sử dụng

Với các loại hải sản đông lạnh không ghi rõ hạn sử dụng, khách hàng không thể xác định được thời điểm hải sản đông lạnh chết và liệu rằng nó có được bảo quản lạnh kịp thời ngay sau khi chết để phòng tránh ôi thiu hay không.

Theo Giáo sư Jiang Weibo (Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc), hải sản đông lạnh là một trong những thực phẩm không nên tiêu thụ. Bởi hải sản vốn là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, nếu không được cấp đông kịp thời, dinh dưỡng sẽ giảm, hương vị không còn hấp dẫn, số lượng vi khuẩn sẽ tăng theo cấp số nhân... đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người ăn.

Tốt nhất nên mua hải sản tươi sống, còn nếu bắt buộc phải mua hải sản đông lạnh thì nên kiểm tra độ tươi bằng các cách sau:

- Với cá: Nên kiểm tra xem mắt có trong suốt không; nếu có màu đục chứng tỏ đã bị ôi thiu. Xem các mang cá có sát nhau không và vảy cá có bóng không.

- Với tôm: Vỏ tôm và thịt tôm phải dính với nhau, thân tôm phải còn cứng chắc, màu sắc vỏ tôm cần phải tươi sáng.

- Cua đông lạnh: Mai cua phải có màu sáng bóng, các chân chưa bị rơi ra khỏi thân.

- Mực, bạch tuộc: Phải có phần thịt căng bóng, các chân cong.

- Ngửi mùi hải sản: Nếu thấy mùi tanh đặc trưng của hải sản nghĩa là còn tươi. Ngược lại, nếu có mùi tanh hôi, bị hỏng thì nên tránh mua

- Dùng tay ấn vào hải sản, nếu thấy thịt săn chắc, đàn hồi và không bị lún sâu là hải sản còn tươi. Còn nếu thịt mềm nhũn, nhiều chất nhầy thì chứng tỏ đã ôi thiu từ lâu.

Các loại đồ ăn giảm giá

Những sản phẩm giảm giá thường được đặt ở vị trí thu hút khách hàng, nhưng thực tế hầu hết các loại thực phẩm này đều gần hết hạn sử dụng, thậm chí có khi còn có dấu hiệu hư hỏng, nếu ăn có thể khiến bạn đối mặt với nguy cơ ngộ độc hoặc làm tổn thương hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, khi mua thực phẩm giảm giá, nếu thấy bao bì bị ọp ẹp, biến dạng hoặc có các vết nứt, thủng... thì tốt nhất không nên mua. Nhân viên siêu thị cho rằng, những sản phẩm này có thể là dấu hiệu của việc lưu trữ, vận chuyển sai cách, thậm chí đã hết hạn từ lâu.

Tốt nhất bạn chỉ nên lựa chọn thực phẩm có hạn sử dụng xa so với ngày mua, bao bì còn nguyên.

Rau củ đã sơ chế sẵn

Khi được sơ chế sạch, rau củ trở nên ngon lành, thuận tiện hơn. Nhưng theo tiết lộ của nhân viên siêu thị, hầu hết các thực phẩm này đều bị hư một phần, không thể bán được. Chẳng hạn như dứa, dưa hấu, thanh long... nếu bị hỏng một phần thì sẽ được nhân viên siêu thị gọt vỏ sẵn, sau đó cắt bỏ phần thối và đem ra bán như bình thường. Những loại thực phẩm như vậy sẽ nhanh chóng thu hút rất nhiều vi khuẩn, khi tiêu thụ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.