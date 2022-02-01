Mách bạn cách chế biến món măng ngày Tết mà không gây hại cho sức khỏe

Đặc biệt, măng cũng là thực phẩm có chứa nhiều chất đồng - một loại khoáng chất quan trọng đối với làn da, chức năng não… Vitamin B6 có trong măng hỗ trợ hơn 100 phản ứng sinh hóa trong tế bào của cơ thể.

Theo Vietnamnet, măng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất xơ, đồ mng, vitamin B6 và E. Trong khoảng 155g có 64 calo, 2,5g chất đạm, 4,5g chất béo, 5g carb, 2g chất xơ và nhiều loại vitamin…

Ngoài ra, ăn măng thường xuyên còn làm tăng lượng vitamin E, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh chống lại chứng viêm và các căn bệnh mạn tính.

Hình: Internet

+ Giảm mức cholesterol

Một số nghiên cứu được tiến hành đã ghi nhận nếu ăn măng thường xuyên có thể giúp giảm mức cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch. Phân tích quy mô nhỏ với 8 phụ nữ khỏe mạnh ăn 360g măng giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và có hại sau 6 ngày.

Điều này có thể do chất xơ hòa tan có trong măng. Chất xơ hấp thụ nước trong ruột và có liên quan đến việc giảm mức cholesterol.

+ Tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ trong măng có khả năng chống lại các vấn đề như trĩ, ung thư đại trực tràng. Măng cũng cung cấp nhiên liệu cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, tiểu đường loại 2, trầm cảm và béo phì.

+ Hỗ trợ giảm cân

Là loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, ăn măng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn giữa các bữa ăn. Do đó, đây là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân lành mạnh.

Nhược điểm của măng

Do trong măng tươi có chứa một lượng độc chất taxiphyllin gây hại cho sức khỏe. Vì thế, muốn chế biến măng bạn phải nắm được cách làm giảm hàm lượng taxiphyllin có trong măng để đảm bảo sự an toàn khi ăn.

Măng cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận một số hợp chất được chiết xuất từ măng như goitrogen làm giảm hoạt động của các tế bào chịu trách nhiệm sản xuất hormone tuyến giáp.

Cách chế biến măng an toàn cho sức khỏe

Để loại bỏ các độc tố có hại trong măng, người sử dụng cần lưu ý những điểm sau:

-Khi sơ chế, cần bóc lớp vỏ cứng bên ngoài.

-Sau đó, cho măng vào nước sôi có muối nấu ít nhất 20-30 phút, tối đa 2 giờ ở mức lửa vừa, nhỏ. Điều này giúp loại bỏ vị đắng, các chất độc hại và cũng làm mềm măng, giúp người dùng dễ ăn hơn.

-Khi luộc măng nhớ mở vung để những chất độc bay hơi.

-Sau đó, bạn cho măng ra khỏi nồi, rửa lại với nước nhiều lần trước khi chế biến món ăn mong muốn.