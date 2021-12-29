5 cách kết hợp thực phẩm phổ biến không tốt, bỏ ngay kẻo gây hại cho hệ tiêu hóa

Lao động đưa tin, cà chua và dưa leo là sự kết hợp phổ biến trong món salad của nhiều gia đình. Tuy nhiên, sự kết hợp 2 loại rau này có thể làm rối loạn đường tiêu hóa trong cơ thể. Điều này dẫn đến hiện tượng sưng tấy và các vitamin trong cả hai loại rau sẽ không được tiêu hóa đúng cách.

Sandwich và cà phê là một bữa sáng phổ biến vì sự nhanh gọn và dễ chuẩn bị. Tuy nhiên, thói quen sử dụng cà phê ngay sau khi ăn bánh mì kẹp sẽ khiến canxi không được tiêu hóa đúng cách, gây ảnh hưởng tới hệ tim mạch và thần kinh.

Vì thế, tốt nhất bạn nên thay thế cà phê bằng một tách trà ấm, sẽ phù hợp hơn với món bánh mì kẹp.

Bít tết và khoai tây chiên

Bít tết và khoai tây chiên là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Nhưng đây là một sự kết hợp không tốt cho sức khỏe của cơ thể, bởi các tinh bột chứa trong khoai tây cần dịch tiêu hóa alkalotic, và các protein từ thịt đòi hỏi tính axit.

Khi ở cùng nhau, chúng “mắc kẹt” bên trong dạ dày và có thể gây ra các rối loạn như ợ chua, ợ hơi, đầy hơi và nhiều chứng bệnh khác.

Sữa và chuối

Thói quen dùng sữa và chuối đã trở nên rất phổ biến với lối sống lành mạnh vì sự bổ dưỡng và khả năng chế biến nhanh. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng trái cây, đặc biệt là trái cây ngọt, nên được sử dụng riêng. Khi sử dụng trái cây ngọt, chúng làm chậm hệ thống tiêu hóa, đặc biệt là khi ăn cùng với các loại thực phẩm khác. Do vậy, sữa cũng nên được uống riêng, như thế cũng sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Cả 2 thực phẩm chuối và sữa nên được tách riêng sử dụng để đảm bảo sức khỏe

Bia và lạc

Bia và lạc (đậu phộng) đã trở thành sự kết hợp không thể thiếu trong các cuộc nhậu. Tuy nhiên, lạc dễ gây ra tình trạng mất nước, dẫn tới việc càng sử dụng nhiều bia hơn, gây đầy bụng, không tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nồng độ cồn trong người còn rất dễ gây nguy hiểm với các triệu chứng: cảm lạnh, mệt mỏi, chóng mặt,...