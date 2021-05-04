Ý nghĩa và những tác dụng của hoa anh thảo trong cuộc sống

Hoa anh thảo có chiều cao 3--40cm, mọc sát đất. Lá hình trái tim màu xanh thẫm và có rất nhiều hoa. Hoa của cây anh thảo có nhiều màu sắc rực rỡ như: vàng, đỏ, trắng, hồng phấn, hồng đậm và tím. Hoa mọc trên những cuống dài màu xanh, cánh hoa trơn láng, gần như bẻ gập xuống sát với cuống hoa.

Hoa anh thảo có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, Iran, miền Nam Châu Âu, Trung Á và Somalia – Phi Châu. Tại Việt Nam, loại hoa này được trồng nhiều ở Đà Lạt và những vùng có khí hậu lạnh.

Chuyện bắt nguồn từ việc Thánh Pierre (người canh giữ cửa thiên đàng) đã rất tức giận vì những linh hồn muốn vượt qua cửa Thiên Đàng. Trong lúc đóng cửa thiên đàng không cho các linh hồn vượt qua, Ngài đã đánh rơi chìa khoá xuống trần gian, tại nơi đó đã mọc lên những chùm hoa anh thảo vàng tươi. Đó là lý do mà người ta còn gọi loài hoa này với cái tên “Những chìa khoá nhỏ của Thiên đàng”.

Anh thảo là hoa báo xuân, vì nó tượng trưng cho sắc đẹp, sự tươi mới của tuổi trẻ

Ý nghĩa của hoa anh thảo:

Mùa xuân đến cũng là lúc những nụ hoa anh thảo nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Vì thế người ta hay gọi anh thảo là hoa báo xuân, vì nó tượng trưng cho sắc đẹp, sự tươi mới của tuổi trẻ.

Những bông hoa anh thảo có cách nở rất đặc biệt. Khi ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu rọi, hoa anh thảo vươn những búp nhỏ xinh xắn ra đón nắng. Nhưng khi màn đêm buông xuống chính là lúc những bông hoa anh thảo vươn mình về phía mặt trăng, hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên. Với đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa anh thảo được mệnh danh là biểu tượng cho tình yêu thầm lặng.

Với đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa anh thảo được mệnh danh là biểu tượng cho tình yêu thầm lặng

2. Tác dụng của tinh dầu từ hoa anh thảo đối với sức khỏe

Khoa học đã chứng minh tinh dầu chiết xuất từ hoa anh thảo mang đến vô số công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Với công nghệ ép lạnh tiên tiến, tinh dầu hoa anh thảo được dùng để giảm mụn, làm sáng da, chậm quá trình lão hóa, dưỡng ẩm da, hỗ trợ sức khỏe sinh sản, bảo vệ tim mạch,… Dưới đây 10 lợi ích thiết thực của tinh dầu hoa anh thảo:

+ Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Thành phần hoạt chất đa dạng của tinh dầu hoa anh thảo rất có ích đối với những người bị thừa cân, béo phì. Chúng giúp tăng tốc độ chuyển hóa và đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể, hạn chế hấp thu đường, từ đó làm giảm lượng đường huyết, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Vì vậy, tinh dầu hoa anh thảo là gợi ý hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả cho phái đẹp.

Tinh dầu hoa anh thảo rất có ích đối với những người bị thừa cân, béo phì

+ Bổ sung axit béo cần thiết

Các axit béo thiết yếu nguồn dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe. Mặc dù vậy, cơ thể chúng ta lại không thể tự sản xuất hoặc tổng hợp các axit béo mà phải trực tiếp bổ sung từ thực phẩm. Tinh dầu hoa anh thảo là một nguồn cung cấp axit béo vô cùng phong phú.

Bên cạnh đó, các axit béo có mặt trong tinh dầu hoa anh thảo còn là dung môi giúp vận chuyển những loại vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E và K.

+ Hạn chế rụng tóc

Theo tài liệu nghiên cứu của trung tâm Y tế của Đại học Maryland, axit gamma linolenic trong dầu hoa anh thảo có khả năng kích thích sự tăng trưởng của tóc và quá trình tái tạo của da.

Dầu hoa anh thảo có khả năng kích thích sự tăng trưởng của tóc và quá trình tái tạo của da

Ngoài ra, viện Quốc gia về bệnh viêm khớp và cơ xương da Hoa Kỳ cũng khẳng định chính đặc tính kháng viêm của tinh dầu hoa anh thảo đã giúp thúc đẩy quá trình mọc tóc và có tác dụng thay thế thuốc điều trị hiệu quả. Ngoài ra, axit arachidonic trong loại tinh dầu này cũng giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, bóng mượt.

+ Giảm đau, kháng viêm

Khi vào cơ thể, axit gamma linolenic sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành prostaglandin serin - hoạt chất có đặc tính kháng sưng viêm tự miễn, giúp giảm tình trạng đau, sưng, viêm rất hiệu quả.

Giảm đau, kháng viêm hiệu quả

Vì thế, loại tinh dầu này có thể đẩy lùi nhanh các triệu chứng khó chịu của hội chứng tiền mãn kinh. Tinh dầu hoa anh thảo còn hỗ trợ điều trị các bệnh lý da liễu như: chàm, mẩn ngứa, á sừng, vảy nến, viêm da dị ứng nhờ vào khả năng làm mềm da, ngừa khô da và tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt da.

+ Cải thiện làn da, hỗ trợ điều trị mụn

Tinh dầu hoa anh thảo có thể giúp cải thiện độ căng mịn, đàn hồi của da. Ngoài ra, các axit béo còn là thành phần quan trọng trong cấu trúc tế bào da. Do đó, bạn có thể dùng tinh dầu này để tăng cường độ đàn hồi, căng mịn của da và cải thiện chức năng của hệ thần kinh.

Tinh dầu hoa anh thảo có thể giúp cải thiện độ căng mịn, đàn hồi của da

Để đạt được hiệu quả tối ưu khi điều trị mụn nội tiết, mụn trứng cá bằng tinh dầu hoa anh thảo, chúng ta có thể uống viên nang mỗi ngày hoặc thoa trực tiếp tinh dầu lên bề mặt da mặt và thư giãn trong vòng vài phút.

+ Tăng cường nội tiết tố nữ

Axit gamma linolenic trong tinh dầu hoa anh thảo giúp cân bằng hormone sinh sản của nữ giới, từ đó duy trì và điều hòa nội tiết tố nữ hiệu quả. Nhờ đó, khi sử dụng chế phẩm này, phái đẹp có thể kiểm soát và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết tố, đặc biệt là mụn nội tiết.

+ Ngăn ngừa lão hóa và phòng ngừa các bệnh lý da liễu

Omega-6 trong tinh dầu hoa anh thảo được chứng minh có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp ức chế quá trình lão hóa của tế bào, phục hồi da, móng, tóc, tăng cường chuyển hóa mỡ thừa, giúp giảm cân, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Omega-6 trong tinh dầu hoa anh thảo được chứng minh có khả năng chống oxy hóa mạnh

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng tinh dầu hoa anh thảo có thể đẩy lùi các bệnh lý da liễu như: chàm, vẩy nến, á sừng, viêm da dị ứng…

+ Hỗ trợ điều trị loãng xương

Một số nghiên cứu đã phát hiện rằng mức axit béo của những người bị loãng xương thấp hơn so với người bình thường. Việc sử dụng tinh dầu hoa anh thảo kết hợp với chế độ ăn uống giàu canxi sẽ giúp tăng mật độ xương ở người bệnh, người cao tuổi, đồng thời ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh lý này một cách hiệu quả.

+ Tăng cường khả năng sinh sản

Bạn có thể đẩy nhanh quá trình thụ thai bằng việc sử dụng tinh dầu hoa anh thảo. Loại tinh dầu này giúp tiết chất nhờn ở âm đạo, nuôi dưỡng và cải thiện lớp lót chất nhầy ở cổ tử cung. Nhờ đó mà tinh trùng sẽ sống lâu hơn khi vào âm đạo và nâng cao khả năng thụ thai. Các bác sĩ sản khoa khuyên các chị em đang có ý muốn sinh con thì nên dùng tinh dầu hoa anh thảo vào những ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt.

Đẩy nhanh quá trình thụ thai bằng việc sử dụng tinh dầu hoa anh thảo

+ Điều hòa kinh nguyệt, cải thiện các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tinh dầu hoa anh thảo có khả năng điều hòa kinh nguyệt, làm giảm các triệu chứng khó chịu trong những ngày hành kinh như: đau bụng, ứ nước, đau đầu, nổi mụn, mệt mỏi, cáu gắt… Vì thế, chu kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ trở nên đều đặn và nhẹ nhàng hơn nếu uống tinh dầu hoa anh thảo mỗi ngày.

Nhiều phụ nữ khi bước vào thời kỳ tiền mãn kinh thường xuất hiện các triệu chứng như: tóc xơ, da khô, cáu gắt, bốc hỏa, mất ngủ, bồn chồn, âm đạo khô, ra mồ hôi nhiều vào ban đêm, … Với hàm lượng axit béo dồi dào, tinh dầu hoa anh thảo giúp cân bằng hormone, giảm mệt mỏi, căng thẳng, hỗ trợ tiết thêm chất nhờn cho vùng kín, đồng thời tăng cường ham muốn.

3. Cách sử dụng dầu hoa anh thảo hiệu quả

Tinh dầu hoa anh thảo thông thường sẽ được chiết xuất thành thực phẩm bổ sung dưới dạng viên nang mềm, hàm lượng từ 500-1000mg Primrose oil cung cấp 50-100mg GLA.

Bạn có thể uống từ 1-3 viên/ ngày, hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Tốt nhất là uống sau khi ăn đều đặn mỗi ngày để được hiệu quả cao nhất khi sử dụng.

Đối với người đang mắc hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS): Có thể uống 2 viên/ ngày, sau đó trước kỳ kinh nguyệt 10 ngày thì tăng lên 3 viên/ ngày và giữ mức 3 viên/ngày trong vòng 3 đến 4 ngày khi hành kinh.

Tinh dầu hoa anh thảo thông thường sẽ được chiết xuất thành thực phẩm bổ sung dưới dạng viên nang mềm

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả hiểu thêm về ý nghĩa và công dụng của hoa anh thảo đối với sức khỏe. Nếu muốn dùng các sản phẩm tinh dầu từ hoa anh thảo, hãy tham khảo ý kiến các chuyên gia trước khi sử dụng.