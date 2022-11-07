Những tác dụng bất ngờ từ hoa đậu biếc đối với sức khỏe và sắc đẹp!

Hoa đậu biếc còn có tên gọi khác là hoa đậu bếp, bông đậu biếc, cây bông biếc hay đậu tím. Trong số đó, hoa đậu biếc là tên gọi thông dụng nhất. Tên khoa học là Clitoria Ternatea. Cây đậu biếc cho hoa mang vẻ đẹp có thẩm mỹ cao bởi từ màu sắc đến hình dáng đều đặc trưng không thể lẫn với các loài hoa khác.

Hiện nay, cây đậu biếc chưa được trồng phổ biến, chỉ có một số nơi đang trồng loài hoa này. Do đó những công dụng của hoa đậu biếc vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Đây là loài hoa có nguồn gốc từ các nước Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia,… trong đó có cả Việt Nam. Loại hoa này không đòi hỏi cao về môi trường sống nên dù trồng ở bất cứ nơi nào cũng có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt.

Những công dụng của hoa Đậu biếc

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong bộ phận của cây đậu biếc có chứa nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe. Có thể kể đến như:

Chất nhựa đắng trong hạt của cây hoa đậu tím giúp cung cấp acid amin như leucin, valin, adenin và isoleucin. Lá có chứa aparajita, glucose. Màu xanh biếc của hoa nhờ chứa glycosid và este. Người ta còn tìm thấy anthocyanin, flavonoid trong hoa đậu tím.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng từ lá tới ngọn như này, mà hoa đậu biếc có hiệu quả giúp làm mát và thanh lọc cơ thể rất hiệu quả, đồng thời còn chứa vô vàn công dụng khác khiến chúng ta bất ngờ!

Trong bộ phận của cây đậu biếc có chứa nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe!

Hoa đậu biếc còn mang đến rất nhiều những công dụng tuyệt vời khác. Bao gồm:

1. Cải thiện sức khỏe não bộ

Đầu tiên, phải nhắc đến đó là tác dụng tốt cho sức khỏe não bộ. Có thể nói đây là công dụng tuyệt vời nhất của hoa đậu biếc mà rất hiếm loại hoa nào có được.

Cụ thể, cây đậu tím có chứa proanthocyanidin là hoạt chất mang đến hiệu quả rất tốt đối với hệ thần kinh trung ương. Nhờ vậy, nó sẽ giúp lưu thông máu lên não dễ dàng hơn, đồng thời giúp người dùng tăng cường trí nhớ.

Có tác dụng tốt cho sức khỏe não bộ, tăng cường trí nhớ!

2. Giảm đau và hạ sốt

Hoa đậu biếc giúp chữa bệnh cảm sốt. Đây được biết đến là công dụng phổ biến của loài hoa này. Ít có thảo dược nào có thể mang đến hiệu quả trị cảm sốt tốt bằng cây đậu biếc.

Lý do bởi trong hạt và rễ của loài cây này có vị đắng mạnh, giúp kích thích cơ thể đổ mồ hôi nhanh chóng và giải cảm hiệu quả. Nhờ đó, dùng loài hoa này là cách để hạ sốt vừa hiệu quả, nhanh chóng lại an toàn.

3. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Hoa cây đậu biếc có khả năng giúp loại bỏ các gốc tự do và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng lão hóa sớm ở phụ nữ. Đồng thời, trong hoa đậu biếc còn có chứa hoạt chất anthocyanin có khả năng tăng cường sản sinh collagen và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp chăm sóc mái tóc, làn da khỏe mạnh. Nhờ vậy, chị em sẽ giữ được vẻ tươi trẻ cho dù ở độ tuổi nào.

Hoa cây đậu biếc có khả năng ngăn ngừa hiệu quả tình trạng lão hóa sớm ở phụ nữ!

4. Duy trì và bảo vệ sức khỏe của mắt

Dùng hoa đậu biếc mỗi ngày và kết hợp dùng thêm cho các món ăn là cách hiệu quả để duy trì và bảo vệ sức khỏe của mắt, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến mắt hiệu quả.

5. An thần, giảm căng thẳng và ngừa trầm cảm

Hoa đậu biếc có chứa chiết xuất anthocyanin có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể. Từ đó giúp cơ thể chống lại những tác động của môi trường. Đồng thời, uống trà đậu biếc mỗi ngày còn giúp bạn có tinh thần hoải mái, giảm stress và ngủ được sâu giấc hơn.

Uống trà đậu biếc mỗi ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, giảm stress và ngủ ngon!

6. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Kết quả thống kê cho thấy, hiện nay nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao đột biến. Chính vì vậy, để giúp ổn định lượng đường trong máu, đồng thời với điều trị bằng thuốc Tây y thì người dùng nên kết hợp uống trà đậu biếc.

Bởi hoạt chất flavonoid có chứa trong hoa cây đậu biếc khá cao, có khả năng kích thích tuyến tụy sản sinh chất insulin giúp kiểm soát đường huyết ở người bệnh tốt hơn. Đồng thời sẽ làm giảm nguy cơ biến chứng từ tiểu đường.

7. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia cho thấy, chiết xuất cây đậu biếc có thể loại bỏ các cholesterol xấu trong máu. Từ đó giúp ngăn ngừa những chứng bệnh liên quan đến tim mạch.

Chiết xuất cây đậu biếc có thể loại bỏ các cholesterol xấu trong máu!

Đồng thời, đây là loài hoa có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và tiêu sưng rất tốt.

8. Cung cấp chất chống oxy hóa

Trong rễ và hạt của cây đậu biếc có chứa hợp chất flavonoid và anthocyanin, cùng đó là chất nucleotide giúp cung cấp chất chống oxy hóa hiệu quả. Không chỉ vậy, các hợp chất này còn có thể giúp loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể và giúp thải độc gan, giải nhiệt cơ thể.

9. Giúp giảm cân, làm đẹp

Hoa đậu biếc là thảo dược đặc biệt mang đến công dụng giảm mỡ và làm đẹp rất tuyệt vời. Hoạt chất là anthocyanin từ hoa đậu biếc sẽ giúp ức chế quá trình phản ứng của peroxy chuyển hóa thành lipid. Từ đó, ngăn chặn tình trạng tích tụ mỡ thừa ở bụng và hạn chế nguy cơ bị béo phì.

Hoa đậu biếc là thảo dược mang đến công dụng giảm mỡ và làm đẹp rất tuyệt vời

Chỉ cần dùng một cốc trà đậu biếc trước khi đi ngủ sẽ giúp chị em giảm được lượng mỡ thừa đáng kể đấy. Đồng thời, đây còn là cách để giảm stress, căng thẳng lo âu và bảo vệ tim mạch rất hữu hiệu cho chị em.

10. Phòng ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, các hoạt chất nucleotide, este trong bông biếc tím có giúp cung cấp chất chống oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do và ngăn chặn các tế bào ung thư hình thành. Đồng thời, đây còn là loài hoa tăng cường hồng cầu trong máu, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Hướng dẫn cách làm trà hoa đậu biếc

Dùng hoa đậu biếc đúng cách sẽ mang đến hiệu quả điều trị bệnh nhanh chóng. Các chị em có thể áp dụng những cách phổ biến như pha trà, chế biến siro và làm phẩm màu thực phẩm nhé, vừa thơm ngon lại còn có lợi cho sức khỏe.

Cách pha trà đậu biếc tại nhà đơn giản dễ thực hiện như sau:

- Dùng 4 – 5 bông đậu biếc khô và chuẩn bị 200ml nước sôi.

- Cho dược liệu vào ấm rồi hãm với nước sôi trong chừng 20 phút để ra hết những dược chất có trong trà là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Cách nấu trà đậu biếc siêu đơn giản tại nhà!

Uống trà hoa đậu biếc như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Như đã nói ở trên, trà hoa đậu biếc đặc biệt mang đến công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả. Dùng loại trà này mỗi ngày sẽ mang đến hiệu quả chống lão hóa và tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Mặc dù vậy, các chị em chỉ nên dùng mỗi ngày chừng 300 – 500ml trà để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Khác hẳn với những loại trà thông thường, trà hoa đậu biếc có màu xanh biếc rất đẹp mắt. Kèm theo đó là hương thơm nhẹ, khi uống vào sẽ có vị đắng trong miệng và ngọt dịu sau đó. Đặc biệt, đây là loại trà rất tốt đối với chị em phụ nữ, người lớn tuổi, người già, bạn có thể thêm vào trà vài nụ hoa cúc trắng khi dùng trà đậu biếc để ngủ ngon hơn.

Trà hoa đậu biếc có màu xanh biếc rất đẹp mắt, kèm theo đó là hương thơm nhẹ!

Lưu ý khi sử dụng hoa đậu biếc

- Không lạm dụng dùng quá nhiều hoa đậu biếc. Theo khuyến cáo chỉ nên uống 1 – 2 ly trà hoa đậu biếc trong ngày (khoảng 5 – 10 bông).

- Cần cẩn thận khi sử dụng vì chất anthocyanin có trong đậu hoa tím có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu, thúc đẩy co bóp tử cung.

- Cần hạn chế với những trường hợp sau:

+ Phụ nữ mang thai.

+ Đang hành kinh.

+ Đang chuẩn bị phẫu thuật.

+ Đang dùng thuốc chống đông máu.

- Ngoài ra, sau khi dùng hoa đậu biếc thì nên bảo quản ở nơi khô ráo. Phơi khô hoa là cách được áp dụng nhiều hơn bảo quản hoa đậu biếc tươi.

Trên đâylà thông tin từ A-Z về hoa đậu biếc. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết đưa loại trà thơm ngon, đầy hữu ích này vào thực đơn mỗi ngày, để cơ thể luôn khỏe đẹp và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ loại trà tuyệt vời này nhé!