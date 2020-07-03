Xúng xính dự sự kiện cùng ông xã Trường Giang, Nhã Phương vô tình để lộ nhan sắc thật qua camera thường

Qua đoạn clip quay bằng camera thường, bà xã Trường Giang – Nhã Phương khiến người hâm mộ xuýt xoa vì quá xinh đẹp.

Mới đây, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang đã cùng xuất hiện tại một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Được biết, sự kiện mà cặp đôi tham dự là của chị gái Nhã Phương.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, chị ruột Nhã Phương đã đăng tải loạt hình ảnh bên vợ chồng “Mười khó”. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trường Giang nắm chặt tay Nhã Phương dự sự kiện.

Theo đó, đoạn clip được quay bằng camera thường và chưa qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, nhan sắc của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” không hề bị “dìm” mà còn trẻ trung hơn bình thường.

Đoạn clip quay cận cảnh nhan sắc của bà xã Trường Giang - Ảnh: FB

Trong đoạn clip, mẹ bỉm sữa Nhã Phương diện đầm trắng nhẹ nhàng, cột tóc trẻ trung như thiếu nữ. Nữ diễn viên ghi điểm với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi rói khi bắt gặp máy quay. Bên cạnh đó, vóc dáng của Nhã Phương cũng vô cùng thon gọn.

So với những bức ảnh lung linh được photoshop kỹ càng, nhan sắc của bà xã Trường Giang không quá khác biệt.

Sánh đôi cùng vợ, Trường Giang chỉ diện trang phục giản dị - Ảnh: FB

Nhã Phương đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh: FB

Từ sau khi kết hôn và sinh con, Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc thấy rõ. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn thỉnh thoảng khiến fan lo lắng khi để lộ vóc dáng gầy gò vì giảm cân quá mức. Hiện tại, cô nàng đã dần tăng cân trở lại và được nhận xét có sức sống hơn.

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