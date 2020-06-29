Bạn thân đăng ảnh Nhã Phương với 1 bên mắt bị băng kín, chuyện gì đây?

Hậu trường 29/06/2020 15:16

Nhiều người vô cùng lo lắng cho diễn viên Nhã Phương. Không ít câu hỏi được đặt ra về lý do bà xã Trường Giang bị băng kín 1 bên mắt.

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, cả hai hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên cô con gái cưng. Cũng vì điều này mà mọi tin tức và hình ảnh về cuộc sống đời thường của gia đình "Mười Khó" luôn được fan đặc biệt chú ý.

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Tổ ấm hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương được công chúng ngưỡng mộ. Mọi người hi vọng cặp đôi sớm công khai diện mạo con gái cưng - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Ái Phương vừa chia sẻ loạt ảnh bên hội bạn thân. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bà xã Trường Giang trong tình trạng một bên mắt bị băng kín. Trong ảnh, nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" nở nụ cười vô cùng rạng rỡ bên bạn thân.

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Một bên mắt bị thương, Nhã Phương vẫn cười rạng rỡ khi tham gia chạy bộ cùng hội bạn - Ảnh: FB

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương viết: "Các thanh niên rủ nhau ra chạy phục hồi. Các thanh niên khoẻ mạnh hơn hẳn, đặc biệt Trần Thị Nhã Phương mới mổ mắt xong mấy ngày mà bả vẫn chạy khỏe. Tất cả mọi người khỏe!". Theo chia sẻ, Nhã Phương vừa trải qua một ca phẫu thuật mắt. Tuy nhiên, vì tình trạng không nghiêm trọng nên cô sẵn sàng tham gia chạy bộ cùng hội bạn.

Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ lo lắng và để lại bình luận hỏi thăm tình trạng của cô nàng. Một dân mạng hoang mang: "Mắt chị Phương sao bị mổ vậy ạ?".

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Dạo gần đây, Trường Giang bắt đầu thoải mái hơn trong việc chia sẻ đời tư, đặc biệt là con gái nhỏ.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang và Nhã Phương Phan Lê Ái Phương

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