Xúc động loạt ảnh hiếm Đông Nhi chuyển dạ đau đớn trong phòng sinh, lần đầu hé lộ gương mặt con gái

Hậu trường 30/10/2020 09:06

Đây là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng trong giây phút đón con gái chào đời.

Sau 1 năm "về chung nhà", vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng vừa đón con chung chào đời. Ái nữ ra đời giúp cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ càng thêm trọn vẹn. Mới đây, giọng ca 8X vừa đăng tải những bức ảnh hiếm hoi trong phòng sinh gây xúc động. Sau 15 tiếng chịu cơn đau chuyển dạ, Đông Nhi vẫn cố gắng kiên cường vượt qua những cơn gò để con gái ra đời khỏe mạnh.

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Cô gần như đuối sức vì những cơn đau gò - Ảnh: FB

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Nữ ca sĩ được chồng bên cạnh động viên lúc chờ sinh - Ảnh: FB

Thời khắc khó khăn nhất của vợ, Ông Cao Thắng luôn cận kề. Anh liên tục động viên, xoa bóp bụng và nắm tay an ủi bà xã.

Trong loạt ảnh được đăng tải, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc gương mặt con gái Đông Nhi được hé lộ. Dù chưa thật sự rõ nét nhưng đủ thấy được ái nữ nhà Ông Cao Thắng trộm vía rất đáng yêu.

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Gương mặt ái nữ được hé lộ phần nào qua góc ảnh này - Ảnh: FB

Kèm theo ảnh, Đông Nhi bày tỏ sự tiếc nuối vì không đủ tỉnh táo trong giây phút con gái lọt lòng: "Xin lỗi chồng vì vợ đã không đủ tỉnh táo ngay lúc Winnie chào đời để được cùng chồng nắm lấy bàn tay con. Tuy nhiên được nhìn thấy trọn vẹn mạch cảm xúc ấy của chồng thông qua những hình ảnh này, vợ tin mình có thể mạnh mẽ nhiều hơn nữa".

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Ông Cao Thắng vỡ òa hạnh phúc trong lần đầu được lên chức ba - Ảnh: FB

Đông Nhi cũng cho biết hiện sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Nữ ca sĩ bày tỏ sự cảm ơn đến mọi người đã quan tâm và gửi lời chúc đến gia đình cô những ngày qua.

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