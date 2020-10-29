Bị hỏi 'sao giờ này còn nhậu mà chưa vào miền Trung', ca sĩ Tuấn Hưng nói gì?

Trước thắc mắc của dân mạng, ca sĩ Tuấn Hưng viết: "Mình muốn làm thì phải quan sát rồi mới hành động. Hành động trong khả năng của bản thân".

Hiện cả nước hướng về miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ. Nhiều nghệ sĩ đã đứng lên kêu gọi quyên góp giúp người dân nơi đây. Thủy Tiên, Lý Hải, Lê Thúy, Lệ Hằng... cùng nhiều mạnh thường quân đã lên đường vào tận rốn lũ trao tận tay những phần quà cứu trợ cho bà con.

Dù âm thầm quyên góp hay kêu gọi công khai, những nghĩa cử cao đẹp của các nghệ sĩ thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc đều đáng được ghi nhận và hưởng ứng. Tuy nhiên, nhiều dân mạng vẫn vào soi mói việc làm thiện nguyện của người nổi tiếng. Đặc biệt là những nghệ sĩ chưa có động thái công khai hướng về miền Trung.

Tuấn Hưng bị dân mạng soi chuyện cứu trợ - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã lên tiếng khi bị hỏi sao vẫn chưa vào miền Trung cứu trợ.

Anh viết: "Tôi là 1 công dân Việt Nam yêu quê hương đất nước và luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể, để góp phần xây dựng cộng đồng xung quanh mình ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi luôn nhận được các câu hỏi: Sao chưa vào miền Trung? Không tham gia gì anh? Sao giờ này còn ăn nhậu...?

Các bạn ơi, mình muốn làm thì phải quan sát rồi mới hành động. Hành động trong khả năng của bản thân. Chứ ai chả đang đau đáu về miền Trung ruột thịt.

Tôi bao năm qua vẫn luôn cùng những người bạn của mình cố gắng làm những việc có ích cho xã hội. Và lần này, tôi cũng sẽ làm cái gì đó. Và tôi lựa sức mình và chọn thời điểm. Nghệ sĩ chúng tôi tất cả đều đang nhìn chung 1 hướng. Chỉ là cách làm và khả năng mỗi người mỗi khác. (Câu nói này rất rõ và không có ý đụng chạm đâu nhé. Cấm xuyên tạc mọi hình thức). Hãy xem chúng tôi đã từng hành động".

Nam ca sĩ phản pháo thông minh khi bị hỏi sao chưa ra miền Trung - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của mọi người. Ở phần bình luận, ca sĩ Khắc Việt bày tỏ: "Đây không phải 1 cuộc đua xem ai vào top trending từ thiện, đi đường nào cũng được, và làm như nào cũng được. Miễn là thiết thực và đến tay bà con ý nghĩa nhất là được anh ạ".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-hoi-sao-gio-nay-con-nhau-ma-chua-vao-mien-trung-ca-si-tuan-hung-noi-gi-384637.html