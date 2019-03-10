Xúc động hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tiệc dành riêng cho phụ nữ bán hàng rong

Để động viên những người phụ nữ bán hàng rong trong ngày lễ, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cho họ.

Mới đây, cư dân mạng đồng loạt chuyền tay nhau loạt ảnh Đàm Vĩnh Hưng chụp cùng hội chị em bán hàng rong trong một bữa tiệc. Được biết, đây là tiệc mà “Ông hoàng nhạc Việt” tự bỏ chi phí hoàn toàn để mời những người phụ nữ tất bật không có thời gian tận hưởng ngày 8/3, được tổ chức ở một nhà hàng tại TP.HCM.

Hành động của Đàm Vĩnh Hưng nhận được vô vàn lời khen của khán giả. Chính Đàm Vĩnh Hưng cũng rất hạnh phúc với việc làm ý nghĩa của mình. Anh cho biết phụ nữ là phải được yêu thương và trân trọng, dù bất kể là ai hay làm công việc gì. Cuối buổi tiệc, Đàm Vĩnh Hưng còn tặng quà và bắt tay từng người để chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đàm Vĩnh Hưng tình cảm trò chuyện với những người phụ nữ bán hàng rong - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ động viên tinh thần mọi người trong buổi tiệc - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng cũng tặng các phần quà ý nghĩa cho những người phụ nữ lần đầu gặp mặt - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ làm từ thiện nhất showbiz. Hằng năm, anh đều bỏ túi số tiền không nhỏ để giúp đỡ những em bé bị bỏ rơi, những mảnh đời bất hạnh trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng hiếm khi nói về những việc thiện đã làm. Với anh, giúp đỡ người khác cũng là một trong những niềm hạnh phúc cần có trong cuộc sống này.

Đàm Vĩnh Hưng thấy sướng khi được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi Có mặt tại họp báo mới đây, "Ông hoàng nhạc Việt" cảm thấy vui và hãnh diện khi được đồng hành cùng lễ trao giải POPS Awards suốt nhiều năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-hinh-anh-dam-vinh-hung-to-chuc-tiec-danh-rieng-cho-phu-nu-ban-hang-rong-317822.html