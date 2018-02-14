Trong một bức ảnh do người quen chia sẻ, diễn viên Nguyễn Hậu nằm đơn độc trên giường với gương mặt xanh xao, hốc hác khiến ai cũng xót xa.

Ngày cận Tết Mậu Tuất, cả showbiz Việt đều bàng hoàng trước thông tin diễn viên Nguyễn Hậu qua đời vì ung thư gan. Hầu hết, mọi người đều vô cùng sửng sốt trước cái chết đột ngột của nam nghệ sĩ gạo cội. Theo một nguồn tin thân cận, Nguyễn Hậu phát hiện ung thư quá muộn nên khó tìm kiếm thêm cơ hội sống. Chỉ sau một tuần nhập viện, ông đã ra đi đau đớn trong vòng tay của người thân, bạn bè.

Mới đây, diễn viên Hạnh Thuý đã chia sẻ bài viết có hình ảnh cuối cùng của nam diễn viên quá cố. Theo đó, một người em thân thiết của nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã chụp lại thời khắc ông đang hấp hối trên giường với gương mặt xanh xao, hốc hác. Trong giây phút đau lòng nhất, người này bày tỏ sự xót xa cho “cảnh nhà đơn chiếc” lúc ra đi của người nghệ sĩ đa tài.

Diễn viên Hạnh Thúy đau lòng trước cái chết của người anh thân thiết - ảnh: FBNV

Nguyễn Hậu sinh năm 1953 tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông đã gắn bó với làng điện ảnh nước nhà trên 20 năm, nổi tiếng khắp từ Nam chí Bắc hàng trăm vai diễn để đời.

Các bộ phim đình đám của nghệ sĩ Nguyễn Hậu có thể kể đến như: Vị đắng tình yêu, Thung lũng hoang vắng, Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Dòng máu anh hùng,...

Nghệ sĩ Nguyễn Hậu ra đi vào những ngày giáp Tết khiến ai cũng xót xa - ảnh: Internet

Sao Việt bàng hoàng, xót thương khi diễn viên Nguyễn Hậu qua đời Trước thông tin diễn viên Nguyễn Hậu qua đời, hàng loạt sao Việt đã thương tiếc và gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ.

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