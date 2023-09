Vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Không chỉ công chúng mà nhiều nghệ sĩ có con trong độ tuổi đi học cũng bày tỏ sự lo lắng.

Tránh bị mất tập trung khi lái xe, đặc biệt là sử dụng điện thoại di động. Cố gắng giữ thói quen đúng giờ, vì vội vàng, cập rập, luôn khiến bạn lơ đễnh và dễ quên mọi thứ, kể cả trẻ con! Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đưa đón, trường học của trẻ gọi nếu con bạn trễ hơn 10 phút.

Đặt điện thoại di động, túi xách hoặc ví của bạn ở ghế sau, để bạn luôn có lí do kiểm tra luôn ghế sau khi bạn đến điểm cuối. Nếu ai đó đang lái xe đưa đón con bạn, hãy luôn kiểm tra để chắc chắn rằng bé đã đến nơi an toàn. Tài xế khi đã đến nơi không vội tắt máy xe, khoá cửa và ngay lập tức rời khỏi gara. Hãy nán lại thêm chút thời gian để đảm bảo không có việc gì cần đến mình. Nếu có sự cố không may xảy ra, sớm luôn tốt hơn muộn.

Có 3 con trạc tuổi, Ốc Thanh Vân cho rằng những kiến thức này là vô cùng cần thiết để tránh rủi ro cho các con - Ảnh: FBNV

Khi đỗ xe, hãy đảm bảo đóng cửa để ngăn trẻ tò mò mở cửa chui vào khi không có ai xung quanh. Nhiều cái chết trên xe hơi nóng đã xảy ra khi một đứa trẻ tự nhốt mình bên trong. Hãy chắc chắn rằng trẻ em không dễ dàng tiếp cận với chìa khoá xe ô tô của bạn. Dạy trẻ rằng ô tô không phải là nơi an toàn để chơi.

Nhắc nhở trẻ em rằng ô tô, đặc biệt là cốp xe, không nên được sử dụng cho các trò chơi như trốn tìm. Cung cấp cho con số điện thoại hoặc thiết bị định vị (nếu có - hiện đã có đồng hồ trẻ em có tính năng này). Khi đến điểm cuối, hãy nhớ bấm chút cửa kính hở ra. Việc này có thể hơi phiền nhưng ít ra nó có thể cứu một đứa trẻ nếu chúng bị bỏ quên. Trẻ sẽ đỡ bị ngạt, và có thể kêu cứu để bên ngoài nghe được".

Cảnh tượng tang thương tại lễ viếng bé trai 6 tuổi tử vong vì bị nhà trường bỏ quên trên xe đưa đón - Ảnh: Internet

Kết thúc bài viết, Ốc Thanh Vân còn nhấn mạnh: "Xin nhắc lại. Trong sự việc này, không phải là may hay không may mà tính mạng và sự an toàn của trẻ phụ thuộc vào ý thức của người lớn! của chúng ta!".

Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng - Ảnh: FB

