Trước sự ra đi quá đột ngột của nữ diễn viên Lynh Ly, người thân và bạn bè vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Thông tin nữ ca sĩ, diễn viên Lynh Ly (Phạm Gia Linh) qua đời ở tuổi 25 khiến nhiều người không khỏi đau xót. Được biết, cô đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy sông tự vẫn vào đêm 26/6. Đến rạng sáng 27/6, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Lynh Ly qua đời ở tuổi 25 - Ảnh: Internet

Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, Lynh Ly từng trải qua khoảng thời gian bị trầm cảm, tinh thần suy sụp vì áp lực cuộc sống. Trên trang Facebook cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã và tuyệt vọng.

Về phía gia đình Lynh Ly, bà ngoại của cô vô cùng đau đớn khi mất đi đứa cháu yêu quý: “Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người cháu ngoại. Cháu ra đi quá đột ngột, khi tuổi đời còn quá trẻ, còn bao điều mơ ước mà cháu muốn thực hiện. Cháu ra đi để lại cho bà và người thân của cháu nỗi đau đớn vô hạn, một tổn thất mà không gì có thể bù đắp được. Bà đau lòng quá Gia Linh ơi, khóc cạn nước mắt rồi cháu ơi”.

Nhan sắc xinh đẹp của cố diễn viên - Ảnh: Internet

Đến tận bây giờ, người thân và bạn bè vẫn chưa tin được rằng Lynh Ly đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Tang lễ của Lynh Ly được tổ chức ở chùa Huê Nghiêm. Sáng 29/6, lễ di quan và hỏa táng đã diễn ra. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng gia đình đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-canh-ba-ngoai-cua-nu-dien-vien-tu-tu-o-tuoi-25-khoc-can-nuoc-mat-vi-thuong-chau-365456.html