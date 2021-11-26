Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết "bóc phốt" một nam ca sĩ "vô trách nhiệm" sau khi gây tai nạn giao thông khiến dư luận hoang mang.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết tố "Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đi xe sang, gây tai nạn giao thông nhưng vô trách nhiệm". Theo đó, bài viết cho biết vào trưa ngày 24/11, một chiếc xe ô tô Mercedes màu trắng khi đang tham gia giao thông trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM thì có xảy ra tai nạn với một chiếc xe máy do một người lớn tuổi điều khiển.

Bài viết 'bóc phốt' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuống xe giải quyết hậu quả thì tài xế lái "bỏ chạy". Sau khi truy ra biển số trùng với xe của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thì "có người gọi bảo là gỡ bài đi sẽ gặp giải quyết".

Hiệu trường vụ việc - Ảnh: Internet

"Họ trả giá suốt cả buổi chiều, kêu hỗ trợ bồi thường 5 triệu (trong khi bên gara báo giá sửa hết 30 triệu), nếu bên mình không chịu thì thưa lên công an.

Gây tai nạn làm hư hỏng tài sản và tổn hại đến sức khoẻ và tính mạng của người khác xong rồi bỏ chạy mà giờ lại còn trả giá chỉ bằng 1/6 tổng tiền sửa xe?

Họ nghĩ chỉ đến gặp xong đền bù cho mình vậy là xong trong khi vẫn còn người đi đường khác, mọi người thấy thế có phải là cách xử lý chuyên nghiệp từ phía nghệ sĩ không ạ?" - trích từ bài viết trên mạng xã hội.

Chiếc xe gây tai nạn (trái) có biển số trùng với xe của Ưng Hoàng Phúc - Ảnh : Internet

Tin nhắn trao đổi đền bù giữa phía netizen và chủ nhân biển số xe 51H-xxxxx - Ảnh: Internet

Hiện, chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng ngay khi bài viết được đăng tải đã khiến cư dân mạng xôn xao. Theo 2Sao.vn, khi liên hệ, phía Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Hiện chúng tôi đang bận nên sẽ phản hồi lại vụ việc sau sớm nhất có thể".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-mot-nam-ca-si-noi-tieng-di-xe-sang-gay-tai-nan-giao-thong-nhung-vo-trach-nhiem-438648.html