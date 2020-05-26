Vy Oanh khoe ảnh hiếm gia đình 4 thành viên đầm ấm, vẻ kháu khỉnh của 2 con gây chú ý

Hậu trường 26/05/2020 10:52

Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của ca sĩ Vy Oanh bên ông xã đại gia và hai con "đủ nếp đủ tẻ" khiến mọi người ngưỡng mộ.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của ông xã Lê Thiện, ca sĩ Vy Oanh đã tổ chức buổi tiệc ấm áp và đầy bất ngờ. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh cả gia đình quây quần chúc mừng kèm lời yêu thương.

Vy Oanh nhắn gửi: "Công trường hôm nay rộn ràng vì sinh nhật sếp Lê Thiện. Chồng bảo không làm gì hết nhưng vợ và các anh em đâu có chịu hé, chồng cứ bình dị hoài cũng phải bị úp sọt nhè nhẹ cái chứ.

Happy birthday người thương của em, em tặng anh cả cuộc đời bonus thêm 2 cục kim cương này, lãnh em về nuôi vui vẻ không quạo nghen anh".

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Tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Vy Oanh bên chồng và hai con - Ảnh: FB

 

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Vy Oanh được ông xã yêu chiều hết mực - Ảnh: FB

Trong hình ảnh được đăng tải, giọng ca "Đồng xanh" thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nuột nà ở tuổi ngoài 30. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp viên mãn đã giúp bà mẹ hai con luôn tươi trẻ, rạng ngời.

Đáng chú ý nhất là vẻ đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà Vy Oanh. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ cộng đồng mạng vì chăm con quá khéo. Hai bé lớn phổng phao và ngày càng đáng yêu.

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Vẻ kháu khỉnh của hai nhóc tỳ nhà Vy Oanh gây 'tan chảy' - Ảnh: FB

Sau khi kết hôn với doanh nhân Lê Thiện, Vy Oanh có cuộc sống giàu sang, viên mãn. Dù lấy được chồng giàu và tài giỏi, nhưng nữ ca sĩ vẫn tự chủ kinh tế. Cô có công ty riêng và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Thời gian gần đây, bà mẹ hai con hạn chế ra sản phẩm âm nhạc mà tập trung kinh doanh và vun vén hạnh phúc gia đình.

Vy Oanh thể hiện tình yêu với 2 con, bất ngờ nhất là diện mạo kháu khỉnh của 2 bé

Vy Oanh thể hiện tình yêu với 2 con, bất ngờ nhất là diện mạo kháu khỉnh của 2 bé

Ở tuổi 35, ca sĩ Vy Oanh có sự nghiệp thành công và tổ ấm hạnh phúc viên mãn mà nhiều chị em ao ước. Hiện cô và chồng Việt kiều có 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

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