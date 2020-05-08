Vy Oanh thể hiện tình yêu với 2 con, bất ngờ nhất là diện mạo kháu khỉnh của 2 bé

Ở tuổi 35, ca sĩ Vy Oanh có sự nghiệp thành công và tổ ấm hạnh phúc viên mãn mà nhiều chị em ao ước. Hiện cô và chồng Việt kiều có 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa đăng tải dòng tâm sự dài chia sẻ nỗi lòng. Là một người mẹ, giọng ca "Đồng xanh" sẵn sàng hi sinh và làm mọi điều vì tình yêu lớn lao dành cho các con. Vy Oanh viết: "Mẹ có thể không phải là người nổi bật nhất, có thể sẽ bớt lung linh đi nhưng mãi mãi tình yêu dành cho con vẫn sáng rực rỡ như đêm trăng rằm, 1 tình yêu vô điều kiện. Càng yêu, mẹ lại càng hiểu phải dạy con đứng vững trên đôi chân của mình vì cuộc đời này “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Chẳng ai có thể khẳng định ngày mai sẽ thế nào, vẫn giàu sang hay nghèo khó? Nhưng ta cần phải biết thái độ và tinh thần sống để đối phó với ngày mai".

Ca sĩ Vy Oanh bên hai con cưng - Ảnh: FB Nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ: "Sinh ra một đứa trẻ đã là sự hy sinh khó khăn với người phụ nữ, thế nhưng giờ mẹ đã hiểu dạy con nên người còn khó hơn bội phần. Tự nhiên mẹ cảm thấy biết ơn kỳ nghỉ dài ngày này đã cho mẹ có thời gian học và đọc để nhận ra những thiếu sót, để mẹ nhìn nhận lại tất cả mọi việc. Mẹ đã thực sự hiểu và mẹ sẽ làm những điều tốt nhất cho con, 2 thiên thần của mẹ".

Bé Voi rất thông minh và đáng yêu... ... cậu nhóc ra dáng anh cả khi chăm sóc em gái - Ảnh: FB 'Tiểu công chúa' nhà nữ ca sĩ sở hữu đôi mắt to tròn, đáng yêu - Ảnh: FB Kèm theo đó, Vy Oanh đăng tải khoảnh khắc 2 con đang vui chơi bên nhau. Lâu không xuất hiện, có thể thấy hai nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ đã lớn phổng phao vô cùng dễ thương. Bé Voi mới hơn 5 tuổi nhưng rất chững chạc, ra dáng anh hai còn cô em gái Tuệ An gần 3 tuổi rất hiếu động. Hai bé sở hữu làn da trắng cùng nhiều đường nét xinh xắn của ba mẹ. Con gái Vy Oanh rất bám ba - Ảnh: FB Vy Oanh kết hôn vào năm 2015 với doanh nhân Việt kiều Lê Thiện. Cô từng giữ kín chuyện đời tư vì muốn bảo vệ những người thân yêu khỏi dư luận. Tuy nhiên sau khi về lại Việt Nam, nữ ca sĩ cởi mở hơn. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu bên 2 con và cuộc sống giàu sang với chồng hơn tuổi.

Bị mắng 'tài lanh' chuyện của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, Vy Oanh lên tiếng phân trần Trước lời mỉa mai của dân mạng, ca sĩ Vy Oanh khẳng định mình chưa từng phát ngôn thay cho bất kỳ ai mà chỉ nêu ý kiến của bản thân.

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