Vy Oanh thể hiện tình yêu với 2 con, bất ngờ nhất là diện mạo kháu khỉnh của 2 bé

Hậu trường 08/05/2020 11:00

Ở tuổi 35, ca sĩ Vy Oanh có sự nghiệp thành công và tổ ấm hạnh phúc viên mãn mà nhiều chị em ao ước. Hiện cô và chồng Việt kiều có 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa đăng tải dòng tâm sự dài chia sẻ nỗi lòng. Là một người mẹ, giọng ca "Đồng xanh" sẵn sàng hi sinh và làm mọi điều vì tình yêu lớn lao dành cho các con.

Vy Oanh viết: "Mẹ có thể không phải là người nổi bật nhất, có thể sẽ bớt lung linh đi nhưng mãi mãi tình yêu dành cho con vẫn sáng rực rỡ như đêm trăng rằm, 1 tình yêu vô điều kiện. Càng yêu, mẹ lại càng hiểu phải dạy con đứng vững trên đôi chân của mình vì cuộc đời này “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Chẳng ai có thể khẳng định ngày mai sẽ thế nào, vẫn giàu sang hay nghèo khó? Nhưng ta cần phải biết thái độ và tinh thần sống để đối phó với ngày mai".

ca si vy oanh va hai con
Ca sĩ Vy Oanh bên hai con cưng - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ: "Sinh ra một đứa trẻ đã là sự hy sinh khó khăn với người phụ nữ, thế nhưng giờ mẹ đã hiểu dạy con nên người còn khó hơn bội phần. Tự nhiên mẹ cảm thấy biết ơn kỳ nghỉ dài ngày này đã cho mẹ có thời gian học và đọc để nhận ra những thiếu sót, để mẹ nhìn nhận lại tất cả mọi việc. Mẹ đã thực sự hiểu và mẹ sẽ làm những điều tốt nhất cho con, 2 thiên thần của mẹ".

ca si vy oanh va hai con 1

ca si vy oanh va hai con 2
Bé Voi rất thông minh và đáng yêu...
ca si vy oanh va hai con 3
... cậu nhóc ra dáng anh cả khi chăm sóc em gái - Ảnh: FB
ca si vy oanh va hai con 4
'Tiểu công chúa' nhà nữ ca sĩ sở hữu đôi mắt to tròn, đáng yêu - Ảnh: FB

Kèm theo đó, Vy Oanh đăng tải khoảnh khắc 2 con đang vui chơi bên nhau. Lâu không xuất hiện, có thể thấy hai nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ đã lớn phổng phao vô cùng dễ thương. Bé Voi mới hơn 5 tuổi nhưng rất chững chạc, ra dáng anh hai còn cô em gái Tuệ An gần 3 tuổi rất hiếu động. Hai bé sở hữu làn da trắng cùng nhiều đường nét xinh xắn của ba mẹ.

ca si vy oanh va hai con 5
Con gái Vy Oanh rất bám ba - Ảnh: FB

Vy Oanh kết hôn vào năm 2015 với doanh nhân Việt kiều Lê Thiện. Cô từng giữ kín chuyện đời tư vì muốn bảo vệ những người thân yêu khỏi dư luận. Tuy nhiên sau khi về lại Việt Nam, nữ ca sĩ cởi mở hơn. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu bên 2 con và cuộc sống giàu sang với chồng hơn tuổi.

Bị mắng 'tài lanh' chuyện của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, Vy Oanh lên tiếng phân trần

Bị mắng 'tài lanh' chuyện của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, Vy Oanh lên tiếng phân trần

Trước lời mỉa mai của dân mạng, ca sĩ Vy Oanh khẳng định mình chưa từng phát ngôn thay cho bất kỳ ai mà chỉ nêu ý kiến của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh con Vy Oanh chồng Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 39 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026