Vừa về đến nhà, Bảo Thanh hạnh phúc suýt khóc khi chứng kiến mẹ và chồng làm điều này

Hậu trường 15/08/2019 17:53

Sau thành công của bộ phim "Về nhà đi con", cuộc sống của diễn viên Bảo Thanh càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh đăng tải dòng tâm trạng mệt mỏi vì công việc. Mỹ nhân phim Về nhà đi con buồn phiền khi gặp phải những chuyện không vui, bị xem thường.

Cô viết: "Một ngày có quá nhiều công việc cần xử lý. Mà có vẻ như mình càng dễ tính thì lại càng bị xem thường. Đừng thấy bé không nói gì mà bắt nạt nhé!".

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Sau bộ phim 'Về nhà đi con', tên tuổi của Bảo Thanh ngày càng đến gần hơn với khán giả cả nước - Ảnh: FB

Tuy nhiên vừa đặt chân đến nhà, Bảo Thanh đã suýt khóc vì quá hạnh phúc khi thấy mẹ và chồng đang tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng Rằm tháng 7. Nhìn hình ảnh gia đình đầm ấm thế này, mọi bực tức trong lòng cô đều tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên đến lạ.

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Cô được mọi người ngưỡng mộ khi sở hữu sự nghiệp rực rỡ, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh: FB

Bảo Thanh viết trong hạnh phúc: "Trưa nay về tới nhà, đập vào mắt là khung cảnh không thể nào ngọt ngào hơn: Mẹ và anh Tấm đang sửa soạn mâm cơm cúng Rằm tháng 7. Tủi thân suýt thì khóc... nhưng rồi bao nhiêu mệt mỏi, bực bội, stress đều tan biến hết.

Đúng là, bão tố luôn dừng lại sau cánh cửa nhà mình. Về tới nhà luôn luôn là niềm vui, là thiên đường hạnh phúc nhất.

Đời mình thật hạnh phúc khi có Mẹ và gia đình nhỏ luôn ở bên... Vu Lan năm nay em bé đã được ở bên Mẹ. Mẹ là nhà, Mẹ là gia đình! Vu Lan an lành và ngập tràn hạnh phúc nhé các bạn thương yêu của bé".

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Bảo Thanh bên mẹ ruột - Ảnh: FB

Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990 trong một gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng tại Bắc Giang. Hoạt động nghệ thuật từ bé, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ được biết đến nhiều khi tham gia phim Sống chung với mẹ chồng  mới đây nhất là Về nhà đi con. Hiện nữ diễn viên đang sống tại Hà Nội cùng chồng và con trai. Bảo Thanh từng tiết lộ sẽ lên kế hoạch sinh thêm em bé vào năm 2020.

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Từ khóa:   Bảo Thanh phim Về nhà đi con

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