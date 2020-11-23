Vừa trao lại vương miện, Hoa hậu Tiểu Vy nhắn nhủ bất ngờ đến Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà

Kết thúc 2 năm nhiệm kỳ, Hoa hậu Tiểu Vy đã có những dòng tâm sự từ tận đáy lòng gửi người kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà.

Sau khi trao vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã có những dòng tâm sự xúc động gửi đàn em. Trên trang cá nhân, chân dài họ Trần gửi đến người em kế nhiệm lời chúc và hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Tân Hoa hậu trong thời gian đương nhiệm.

Sau 2 năm đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng trưởng thành và xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Hoa hậu Tiểu Vy trao vương miện cho Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet

Trần Tiểu Vy nhắn gửi: "Gửi em - Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đầu tiên chào mừng cô em đến với ngôi nhà Hoa hậu Việt Nam.

Trong thời khắc chuyển giao vương miện, chị đã nhìn thấy được bản thân mình trong hình ảnh của em nên đã vô cùng xúc động. Chị tin chắc rằng với sự lựa chọn của BTC cộng với sắc đẹp, trí tuệ của em sẽ làm cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 lung linh hơn.

Chúc cho hành trình 2 năm nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà sẽ lan tỏa được nhiều tình yêu thương đến với mọi người.

Hy vọng, mọi người sẽ luôn ủng hộ và động viên tinh thần cho cô gái 19 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ với vai trò Hoa hậu Việt Nam. Chắc chắn, Tiểu Vy sẽ luôn ở bên cạnh, động viên và chia sẻ cùng em".

Giây phút Đỗ Thị Hà tỏa sáng khi đội vương miện Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: Internet

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 vào đêm 20/11 vừa qua. Sau khi giành được vương miện, nhất cử nhất động của người đẹp xứ Thanh đều thu hút sự chú ý lớn của dân mạng.

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