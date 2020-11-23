Ngân 98 tự tin khoe mặt mộc trắng mịn, nhưng dân tình chỉ nhìn chằm chằm điểm này

Ngân 98 nhận được nhiều lời khen của dân mạng khi để mặt mộc chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, gu thời trang của cô nàng lại được quan tâm hơn cả.

Mới đây, Ngân 98 gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Không son phấn đậm như mọi khi, bạn gái Lương Bằng Quang tự tin chụp ảnh selfie với mặt mộc và hào hứng bày tỏ: "Các bạn nói Ngân để mặt mộc hợp hơn".

Ngân 98 nhận được nhiều lời khen khi khoe mặt mộc rạng ngời - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi cô nàng đăng ảnh không 'lộ hàng' - Ảnh: FB

Khác với những lần trước, bức ảnh không mặc hở của "người đẹp ngực khủng" nhận về nhiều lời khen. Một số người còn nhận xét bạn gái Lương Bằng Quang để mặt mộc và mặc đồ đơn giản là đẹp nhất.

Cách đây không lâu, Ngân 98 khoe vừa thẩm mỹ môi và làm chân mày - Ảnh: FB

Dù không có bất kỳ hoạt động nào nổi bật trong showbiz Việt, nhưng Ngân 98 vẫn là cái tên thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Những phát ngôn sốc của cô nàng về chuyện "tình-tiền", đặc biệt gu thời trang của bạn gái Lương Bằng Quang từng không ít lần gây bão mạng. Với người đẹp họ Võ, đăng ảnh gợi cảm dường như là một niềm đam mê, cứ có ảnh là phải hở bạo.

Những hình ảnh gợi cảm thường thấy của bạn gái Lương Bằng Quang - Ảnh: FB

Dù từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí vô số lời "ném đá" từ dư luận, nhưng Ngân 98 vẫn không rút kinh nghiệm. Thậm chí sau mỗi lần bị chỉ trích, bạn gái Lương Bằng Quang chẳng mấy để tâm mà còn có hành động táo bạo hơn. Chân dài này từng khẳng định rằng mình không quan tâm đến những bình luận của dân mạng. Bởi, bản thân Ngân 98 thấy cơ thể mình rất đẹp nên thích khoe với mọi người.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-98-tu-tin-khoe-mat-moc-trang-min-nhung-dan-tinh-chi-nhin-cham-cham-diem-nay-387802.html