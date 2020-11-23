Viết tâm thư sau đăng quang, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà bị bắt lỗi vì điểm này

Hậu trường 23/11/2020 10:30

Có lẽ vì quá vội và hồi hộp khi vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà rà soát lại chưa kỹ và bị dân mạng bắt lỗi chính tả.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà là cái tên sáng nhất những ngày qua. Chân dài sinh năm 2001 là người kế nhiệm Hoa hậu Tiểu Vy trong nhiệm kỳ mới của Hoa hậu Việt Nam.

hoa hau do thi ha
Đỗ Thị Hà là người kế nhiệm của Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh: Internet

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp mọi miền nước, Đỗ Thị Hà nhận được sự ủng hộ của mọi người khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Hiện mọi động thái của cô đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành, ủng hộ mình suốt quá trình tham gia cuộc thi. Người đẹp xứ Thanh cho biết sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.

hoa hau do thi ha 1
Nàng hậu bị bắt lỗi chính tả - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có lẽ vì dư âm sau đêm đăng quang vẫn còn, Đỗ Thị Hà hồi hộp đến mức viết sai chính tả ngay dòng đầu tiên. Từ "khoảnh khắc" lại bị chân dài xứ Thanh viết nhầm thành "khoảng khắc thanh xuân". Lỗi chính tả của cô nàng nhanh chóng bị dân mạng phát hiện. Mọi người nhẹ nhàng nhắc cô sửa lỗi. Số đông khán giả để lại bình luận nói đỡ cho chân dài 2k1 vì cho rằng đây chỉ là lỗi nhỏ do sơ suất và không đáng bị chỉ trích.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà viết: "Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người luôn đồng hành sát cánh cùng Hà thời gian qua, cảm ơn BTC đã tin tưởng và trao cho tôi trách nhiệm cao cả này. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một hoa hậu đẹp trong mắt mọi người".

hoa hau do thi ha 2

hoa hau do thi ha 3
Body chuẩn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật cùng số đo 3 vòng chuẩn 80-60-90, cô nàng nhận được nhiều sự ủng hộ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng hậu hiện đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngành Luật kinh doanh.

Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Thị Hà Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà Hoa hậu Việt Nam 2020

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026