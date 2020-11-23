Viết tâm thư sau đăng quang, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà bị bắt lỗi vì điểm này

Có lẽ vì quá vội và hồi hộp khi vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà rà soát lại chưa kỹ và bị dân mạng bắt lỗi chính tả.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà là cái tên sáng nhất những ngày qua. Chân dài sinh năm 2001 là người kế nhiệm Hoa hậu Tiểu Vy trong nhiệm kỳ mới của Hoa hậu Việt Nam. Đỗ Thị Hà là người kế nhiệm của Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh: Internet Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp mọi miền nước, Đỗ Thị Hà nhận được sự ủng hộ của mọi người khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Hiện mọi động thái của cô đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành, ủng hộ mình suốt quá trình tham gia cuộc thi. Người đẹp xứ Thanh cho biết sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới. Nàng hậu bị bắt lỗi chính tả - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có lẽ vì dư âm sau đêm đăng quang vẫn còn, Đỗ Thị Hà hồi hộp đến mức viết sai chính tả ngay dòng đầu tiên. Từ "khoảnh khắc" lại bị chân dài xứ Thanh viết nhầm thành "khoảng khắc thanh xuân". Lỗi chính tả của cô nàng nhanh chóng bị dân mạng phát hiện. Mọi người nhẹ nhàng nhắc cô sửa lỗi. Số đông khán giả để lại bình luận nói đỡ cho chân dài 2k1 vì cho rằng đây chỉ là lỗi nhỏ do sơ suất và không đáng bị chỉ trích.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà viết: "Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người luôn đồng hành sát cánh cùng Hà thời gian qua, cảm ơn BTC đã tin tưởng và trao cho tôi trách nhiệm cao cả này. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một hoa hậu đẹp trong mắt mọi người". Body chuẩn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật cùng số đo 3 vòng chuẩn 80-60-90, cô nàng nhận được nhiều sự ủng hộ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng hậu hiện đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngành Luật kinh doanh.

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