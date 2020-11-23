Đáp trả anti-fan gay gắt, Lê Dương Bảo Lâm vô tình làm lộ chuyện nợ ngân hàng 7 tỷ đồng?

Bị công kích vì xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm có màn đáp trả gay gắt.

Lê Dương Bảo Lâm là nghệ sĩ hài khá đắt show hiện nay. Với sự hoạt ngôn, tính cách hài hước, nam diễn viên đến từ Đồng Nai nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Tuy nhiên bên cạnh lượng fan hùng hậu, ông bố hai con cũng sở hữu số anti-fan không nhỏ.

Không phải sao hạng A nhưng Lê Dương Bảo Lâm là nghệ sĩ rất đắt show - Ảnh: Internet

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ lên tiếng đáp trả khi bị dân mạng công kích vì xuất hiện quá nhiều trên các gameshow. Cụ thể, một tài khoản mạng chê bai: "Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện trên gameshow hoài nhìn chán muốn chết".

Ngay sau đó, nam diễn viên lập tức đáp trả: "Công việc của em chị ơi... em không lên gameshow chị nuôi em, vợ em, 2 đứa con em, cha mẹ ruột em, cha mẹ vợ em, tài xế trợ lý em nha. À thằng em học đại học nữa chị nuôi luôn nha. Cho em địa chỉ mai tụi em dọn qua nhà chị ở luôn nha. Em nợ ngân hàng 7 tỷ nữa trả dùm em luôn nha".

Lê Dương Bảo Lâm vô tình để lộ chuyện nợ 7 tỷ - Ảnh: Internet

Dòng chia sẻ của nam diễn viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quanh việc Lê Dương Bảo Lâm công khai số nợ 7 tỷ. Bên cạnh những bình luận hoang mang, nhiều khán giả cho rằng anh chỉ đang đùa vì quá tức giận anti-fan.

Nam diễn viên đang sống trong ngôi nhà lớn tại quận 9 - Ảnh: Internet

Anh còn mua tặng vợ xe tiền tỷ - Ảnh: Internet

Lê Dương Bảo Lâm là một hot streamer hiện nay. Anh đang sống cùng vợ con trong ngôi nhà khang trang có giá trị hơn 10 tỷ đồng. Tháng 7 vừa qua, nam diễn viên còn khoe mua xe hơi gần 3 tỷ tặng bà xã.

Ngân 98 tự tin khoe mặt mộc trắng mịn, nhưng dân tình chỉ nhìn chằm chằm điểm này Ngân 98 nhận được nhiều lời khen của dân mạng khi để mặt mộc chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, gu thời trang của cô nàng lại được quan tâm hơn cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-tra-anti-fan-gay-gat-le-duong-bao-lam-vo-tinh-lam-lo-chuyen-no-ngan-hang-7-ty-dong-387815.html